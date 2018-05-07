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Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.

Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün saat 15.00’de görüşmeyi planladığı CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile randevusunu Bağcılar olayı nedeniyle erteledi. Akşener İstanbul’a giderek, Bağcılar’da yaralanan İYİ Partilileri ziyaret edecek.
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