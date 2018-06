Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim (3)

ADAPAZARI'NDA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mitingin ardından Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda halka seslendi. Türkiye'nin birinci probleminin işsizlik olduğunu belirten Akşener, "Bir seçime gidiyoruz Türkiye'nin halini öncelikle tespit etmemiz gerekiyor. Sakarya hem bir tarım kenti aynı zamanda sanayi kenti. Sakarya'nın en büyük problemi nedir? Genç işsizliğidir. Türkiye'nin her yerinde olan birinci problem genç işsizliğidir. Biz de diyoruz ki gençlerimize devlet iş vermek zorundadır. Eğer iş vermiyorsa işverene kadar gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Her yıl 50 milyar dolar yatırım yapacağız ki gençlerimize istihdam ve iş imkanı ortaya koyabilelim" dedi.

'ÇIKAR BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME HEMEN OLAĞANÜSTÜ HAL'

Emeklinin açlığa mahkum olduğunu söyleyen Akşener, "Biz dedik 1500 iyi bayramlar ikramiyesi, bunlar bin lira dedi. Kimine 500, kimine 750, kimine bin. Dolayısıyla emekli ölsün, öğrenci kredilerle yarınını ipotek versin, işçi asgari ücrete mahkum olsun. Asgari ücretten vergiyi kaldıracağız dedik, ağaların siniri bozuldu. Şeker fabrikalarını sattın. 14 şeker fabrikasını sattın, tam 2 milyon insanı ilgilendiren bir konu. Ben de diyorum ki cumhurbaşkanı seçildiğim an şeker fabrikalarını satın alanlara sesleniyorum satın o fabrikaları, içine elinizi sokmayın. O sözleşmeyi iptal edeceğiz, tekrar milletimin olacak. Şeker fabrikalarının bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafına eşit. Evet şimdi olağanüstü hali seçimi kazanırsa kaldıracakmış. Elini tutan mı var? Çıkar bir kanun hükmünde kararname hemen olağanüstü hali kaldır. Kaldıramaz ama ben kaldıracağım" diye konuştu.

'SEN HATA YAPIYORSUN GENÇLER CANINI VERİYOR'

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek, şöyle konuştu:

"Türk ordusu, önce Balyoz, Ergenekon gibi düzmece kumpaslarla bu ülkedeki genelkurmay başkanını hapse attın. Savcısı oldun hapse attın, sonra orduyu FETÖ'cülere teslim ettin. Sonra darbe oldu. Daha sonra bu aziz millet senin yaptığın hataları köprüden, sokaktan bu devleti toplayarak, düştüğü çukurdan çıkararak bu devleti toplayıp getirdi. Şimdi de dış politikada yaptığın her hatayı ana kuzuları burada bulunan kadınların bulunduğu çocuklar kanıyla canıyla düşürdüğünüz çukurdan ülkemizi çıkarıp tekrar getiriyor. Sen hata yapıyorsun gençler canını veriyor. Ne yaptın sonrasında FETÖ'cülerde dövüşmek yerine, onlarla mücadele etmek yerine binalara savaş açtın. Abdülhamit Han döneminde kurulmuş Harp Okulunu kapattın. İlk işim Işıklar Askeri Lisesi'ni açmak olacak."

FOTOĞRAFLI