Akşener: Halep oradaysa arşın burada

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Bey seçildiği takdirde görevden alacakmış. Ankaralı karar versin de, o sandıkları patlatsın da, gör bakalım ne yapıyorsun. Halep oradaysa arşın burada, elinden geleni ardına koyma" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı tarafından Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde, Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile CHP Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar'da hazır bulundu. Mitingde ilk olarak Mansur Yavaş konuştu.Toplanan kalabalığa seslen Mansur Yavaş, sandıklara hep birlikte sahip çıkacaklarını belirtti. Türkiye'de büyük bir uzlaşmanın önünü açtıklarını kaydeden Yavaş, "Fikir ayrılığı olabilir ama ortak hedeflerimiz cumhuriyet, demokrasi ve Ankara. Önce her kesimle yan yana geliriz. Hani 'beka' falan diyorlar. Devletin bekası söz konusu olursa Allah'ın izniyle Fethi başkan ya da Sayın Akşener hepimiz tek bir yumruk olup buradaki insanlarla beraber devletimizin hükümetimizin yanında elbette yer alırız. Çanakkale bunun en büyük örneğidir" dedi.'HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA'Yavaş'ın ardından konuşan Meral Akşener ise, bütün şehirlerde belediye başkan adaylarının yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının bulunduğunu belirterek, "Mansur Bey seçildiği takdirde görevden alacakmış. Ankaralı karar versin de, o sandıkları patlatsın da, gör bakalım ne yapıyorsun. Halep oradaysa arşın burada, elinden geleni ardına koyma. Hadi görelim bakalım" diye konuştu.

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