Son Dakika
Akşener 'enerji' paneline katıldı
POLİTİKA 16.01.2020, 16:26
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği 'Enerjide Türkiye'nin Yönü' konulu panele katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nca Ankara'(da otelde düzenlenen panelin açılışında konuştu. Akşener, enerjinin her şeyin temeli olduğunu söyleyerek, "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin temeli. Kadim bir tartışma başladı, 'petrolün enerji tüketimindeki yeri' diye. Başka yenilebilir enerjinin bunun yerini tutup tutmayacağı gibi dünyada şuan tartışmalar var. Maalesef bu işin dünyadaki ağa babalarının öne geçmesiyle çevrecilerin, mimarların çalışmaları yarıda kaldı. Yani bugün burada önemli bir panel izleyeceğiz. Dünyayı korumak için ne yapılacak, onları öğreneceğiz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nca Ankara'(da otelde düzenlenen panelin açılışında konuştu. Akşener, enerjinin her şeyin temeli olduğunu söyleyerek, "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin temeli. Kadim bir tartışma başladı, 'petrolün enerji tüketimindeki yeri' diye. Başka yenilebilir enerjinin bunun yerini tutup tutmayacağı gibi dünyada şuan tartışmalar var. Maalesef bu işin dünyadaki ağa babalarının öne geçmesiyle çevrecilerin, mimarların çalışmaları yarıda kaldı. Yani bugün burada önemli bir panel izleyeceğiz. Dünyayı korumak için ne yapılacak, onları öğreneceğiz" dedi.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016