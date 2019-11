Akşener: Ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'de, boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. O yüzden, ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı, şimdiden uyarıyorum; boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları, daha da ağır hayat şartlarına mahkum etmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde özlemle, şükranla ve dualarla andıklarını bildirdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin ortak değeri olduğunu kaydeden Akşener, "Cuma hutbesinde anmaya çekinseler bile, bu ülkenin has evlatları, onu hayırla anmaktan vaz geçmeyecek" dedi.

'MEKTUP REZALETİNİN CEVABINA HAZIRLAN'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için bu ülkeye gittiğini söyleyerek, "Milletimizin onurunu çiğneyen mektup rezaletinin cevabına hazırlan. Bu aziz millete yapılan hakaretin karşılığını cebine koy, git suratlarına çarp" diye konuştu.

'2 KIZIMIZDAN BİRİ GELECEK HAYALİ KURMAYA ÇOCUKKEN BAŞLIYOR'

Sadece kadın ziyaretçilerin alındığı grup toplantısında Akşener, Türkiye'de çalışabilir durumdaki kadınların sadece yüzde 34'ünün bir işe sahip olduğunu bildirdi. Akşener, "Yani her 3 kadından sadece biri çalışıyor. Bu oran dünyada yüzde 50 seviyesinde. Almanya gibi ülkelerde ise bu oran yüzde 75’e kadar çıkıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri, aynı zamanda kadının da güçlü olduğu ülkeler. Dünyanın en varlıklı ülkeleri, aynı zamanda kadının da varlıklı olduğu ülkeler. Hakkını, hukukunu koruyamıyor, hor görülüyor, şiddet görüyor. Ülkemizde her iki kızımızdan biri gelecek hayali kurmaya çocukken başlıyor. Ancak, bu oran büyüyüp genç kız olduklarında yüzde 4'e kadar düşüyor" diye konuştu.

'KIZLARIN EN BÜYÜK HAYALİ EVLENMEK'

Akşener, kızların en büyük hayallerinin iş, kariyer değil, evlenmek olduğunu öne sürerek, şunları söyledi:

"Ne var ki, evlilik oranları hızla düşüyor. Biz kadınlarımız için olumlu adımlar beklerken, iktidar onların hayatını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafakayla ilgili düzenleme de bunlardan biri. Türkiye'de, boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Ekonomik kriz ortamında, milletimizin en zorda olan kesimlerinden biridir boşanmış kadınlar. Hem ekmeğinin peşinde koşmak zorunda olan, hem de çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için, didinen kadınlardır onlar. Bazı istisnalar haricinde, boşanmaların yükü, ağırlıklı olarak onların omuzlarındadır. O yüzden, ikinci yargı paketi hazırlığındaki iktidarı, şimdiden uyarıyorum: boşanmaların, özellikle de ekonomi mağduru olan kadınların, hak ve hukukuna dikkat edin. Onları, daha da ağır hayat şartlarına mahkûm etmeyin."