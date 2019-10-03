Akşener'den 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü' nedeniyle mesaj yayımladı.Meral Akşener, İYİ Parti olarak, Türkiye'nin Türk dünyası ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle dedi:"Kardeş ülkelerle ilişkilerimizin çerçevesinin de, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle şekillenmesi gerektiğine inanıyoruz. Atamızın vizyonu doğrultusunda, Güney Kafkasya'da Azerbaycan, Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la ilişkilerimize, kültür ve dil birliğimiz açısından özel bir önem atfediyoruz. Adriyatik'ten Çin seddine uzanan coğrafyada, diğer bir ifadeyle, geldiğimiz ve tarihin bizi götürdüğü topraklardaki, aynı dili ve değerleri paylaştığımız kardeşlerimizin önemine müdrik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; 3 Ekim, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm Türk Dünyasına huzur, barış ve refah diliyorum."