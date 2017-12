Akşener'den 'S-400' tepkisi: Senin F-16'ların onları tanımıyor

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, () - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'dan alınacak S-400 füzeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz. Yahu sizin uçaklarınız onları tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor. Onlar, F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il binasının açılışına katılmak üzere geldiği Kırklareli'de, partililer tarafından TEM yolu Babaeski gişelerinde, yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Kent merkezine gelen Akşener, parti binası önünde, kadınların davul- zurna eşliğindeki halayıyla karşılandı. Bir süre kadınların halay çekmesini izleyen Akşener, sağanak altında, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslendi. Konuşmasından önce beyaz 3 güvercini öperek, salan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin politikalarını eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırklareli'nin, ziyaret ettiği 13'üncü kent olduğunu belirterek, her yerde en büyük problemin 'genç işsizliği' olduğunu söyledi. Akşener, "Gezdiğimiz yerlerde insanlarla konuşuyoruz. Edirne'den Şırnak'a, Mardin'e kadar olan bu sistem içerisinde Kırklareli içinde geçerli bu birinci problem genç işsizliği. 4 yıllık üniversite mezunları çocukların, atanamayan öğretmenlerin, taşeron işçilerin, sorunları her yerde birinci problem olarak ortaya çıktı. Şimdi tarım kenti Kırklareli, bir bölümüyle sanayi kenti Kırklareli ama Alpullu Şeker Fabrikası 4 yıl önce hayata geçti, tam kapasite çalışmıyor çünkü pancar ekibi kotalandı. Kendimize yeten bir ülkeydik biz. Dünyada tarımda kendi kendine yeten ülkelerden birinciydik. Bugün buğdayı Rusya'dan, mercimeği Kanada'dan, pancar ektirmeyip mısırı Amerika çiftçisinden satın alan, çiftçinin cebine bir miktar koyup 'ekme, biçme kardeşim' diye bir idari mantıkla, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Eğer siz iktidara sesleniyorum, pancarı kotalaştırıp, mısır şurubu ithal ederseniz, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Amerikan çiftçisi mazotu 1.5 Türk lirasına satın alırken, siz 4- 4.5 liraya satın alıyorsunuz. Bak bir haftada 5'i geçmiş" diye konuştu.

Hükümetin tarım politikalarını eleştiren Akşener, "Amerika, Rusya, Kanada çiftçisinin şimdi gittiler Sırbistan'dan et aldılar. Neden kombinalar yeterli değil? Niçin hayvancılık Türkiye'nin her yerinde para etmiyor? Bunun sebebi, yanlış tercihlerdir. Adam gitti, Sudan'dan et ithalatına. Sayın Erdoğan, bizim hayvancılık nerede? Eskiden bizden yabancı ülkelere hayvan kaçakçılığı olurken, bugün yabancı ülkelerden bize hayvan kaçakçılığı var. İYİ Parti Türkiye'ye iyi gelecek, kadınlara iyi gelecek" dedi.

'O FÜZELERİ NEREDE KULLANACAKSINIZ KARDEŞ?'

Rusya ile yapılan S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmayı hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, şunları söyledi:

"İYİ Parti, Türkiye'nin dış politikada iki paralık edilmiş itibarına iyi gelecek. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Elinde megafonla bağırarak, çağırarak, dış politika yapılmaz kardeşim. Azıcık sağduyu, sakinlik, akıl; biraz tarih bilgisi. Yahu bağırıp, çağıracağınıza azıcık bunları öğrenin kardeşim. Şimdi Rusya'dan S-400'ler alıyorsunuz, yahu sizin uçaklarınızı onlar tanımıyor. O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor, onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler. Efendim gittin Amerika'ya 'Ey Trump' yaptın, yaptın, gittin. 11 milyar dolarlık uçak satın aldın. Ya bu 'Ey'lerin gereğini yap ya da bu 'Ey'leri kes kardeşim. Yani sürekli parmak sallanmaktan artık yorulduk. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Şimdi çok uzun konuşmam vardı; ama hepimiz ıslandık. Binamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

'SEÇİMLERDE HİLEYE MÜSAADE ETMEYECEĞİM'

Sağanak nedeniyle konuşmasını kısa tutan Meral Akşener, daha sonra İYİ Parti Kırklareli il ve ilçe başkanlığı binasını açtı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bundan sonra seçimlerde 'hile' yapılmasına müsaade etmeyeceğini söyledi. Referandum sonuçlarında ciddi şekilde 'hile' inancı olduğunu savunan Akşener, "Bunu içtenlikle söylüyorum. Sayın Erdoğan, bugüne kadar tek kale maç yaptı. Yani erkek siyasetçiler var karşısında. Canı istedi 'Şerefsiz' dedi. Canı istedi 'Zürriyetsiz' dedi. Canı istedi 'FETÖ'cü' dedi. Canı istedi 'Camileri ağır yaptınız' dedi. Böyle bir sitem var ve asla buradaki insanlar en sert sesleriyle cevap verseler de bunlar duyulmadı. Şimdi bu psikolojik harekat, şimdi karşısında 61 yaşında bir kadın var. Ben cinsiyetimi ve yaşımı avantaj olarak önemli görüyorum. Tecrübeli birisi var. Dikkat ederseniz görmemeyi tercih ediyor. Net bir şekilde söyleyebilirim. Asla seçimlerde hileye müsaade etmeyeceğim. Kendi hakkını koruyamayan, bu çocukların haklarını nasıl koruyacak? Vatan kavgası yahu bu?" diye konuştu.

Akşener, partisinin, kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü belirterek, milletvekili imzasıyla değil; 100 bin imza ile adaylığı gerçekleştireceğini de söyledi.

Öte yandan sağanak nedeniyle esnaf ziyaretini de kısa tutan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i görmek isteyen partililer arasında kısa süreli izdiham yaşandı. Akşener, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ziyaretinin ardından Kırklareli'den ayrıldı.

