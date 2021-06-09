Akşener'den Erdoğan'a: İlk sandıkta seni göndereceğiz!
Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer de Türkiye ekonomisi hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer de Türkiye ekonomisi hakkında Erdoğan'ın üzerine gitti. Mevcut ekonomi düzeninde vatandaşın çektiği sıkıntılardan bahseden Akşener tepkisini "Sayın Erdoğan, sen sarayında sefa sürerken milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Hangi ile hangi ilçeye gitsem vatandaş dertli. Bu insanları daha ne kadar duymazlıktan geleceksin?" sözleriyle dile getirdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında oldukça iddialı açıklamalarda bulundu ve bu sefer de Türkiye ekonomisi hakkında Erdoğan'ın üzerine gitti.
Mevcut ekonomi düzeninde vatandaşın çektiği sıkıntılardan bahseden Akşener tepkisini "Sayın Erdoğan, sen sarayında sefa sürerken milletimizin feryadı her geçen gün artıyor. Hangi ile hangi ilçeye gitsem vatandaş dertli. İktidarın yaptığı tüm alengirli işler sebebiyle 'devlet' dediğimiz kavram insanların gözünde yerle bir oluyor. Bu insanları daha ne kadar duymazlıktan geleceksin?" sözleriyle dile getirdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016