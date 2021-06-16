Akşener'den Erdoğan'a ABD Başkanı tepkisi: 'Ey Biden'dan 'dostum Biden'a

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Lideri Akşener, Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile olan temasları sonrası yaptığı açıklamalara sert tepki göstererek, "Sayın Erdoğan ABD Başkanına 'dostum Biden' dedi. Dünün 'Ey Biden'ı bugünün 'dostum Biden'ı oldu. İşte size Sayın Erdoğan'ın bipolar dış politika anlayışının son örneği. İşte size kanka diplomasisinin Türkiye'yi getirdiği son nokta" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme vardı. Akşener, Erdoğan'a Biden ile görüşme öncesi ve sonrası söylemleri üzerinden yüklendi.

Akşener, Erdoğan'ın görüşme öncesi “24 Nisan’ı gündeme getirmeden geçmeyi doğru bulmamız mümkün değil” sözlerini hatırlatarak, "Sayın Erdoğan ABD Başkanına 'dostum Biden' dedi. Dünün 'Ey Biden'ı bugünün 'dostum Biden'ı oldu. İşte size Sayın Erdoğan'ın bipolar dış politika anlayışının son örneği. İşte size kanka diplomasisinin Türkiye'yi getirdiği son nokta" diye tepki gösterdi.