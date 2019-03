Akşener'den çarpıcı açıklamalar: Erdoğan’ı FETÖ ile el sıkıştıran güç kimdir?

FOX TV'de yayınlanan ve İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar saat programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. AKP'nin kendi evinde kurulduğunu söyleyen Akşener, "Sayın Erdoğan'a bir şey sormak istiyorum. Sayın Erdoğan'ın FETÖ ile o zaman da arası uzaktı. Bu terör örgütü ile masaya oturtan kimdir kimlerdir? Askeri, ekonomisini, yargısını, emniyetini bu terör örgütüne teslim ettiren güç kimdir kimlerdir? Bu sorunun cevabını almadan 15 Temmuz'un açıklanması imkansızdır.Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu söyleyen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tanzim kuyrukları için ‘Varlık Kuyruğu’ ifadelerini kullanmasına tepki göstererek, “Mesela adına Tanzim satış dense veya ucuz satış dense anlayacağım da varlık kuyruğu demek o insanlarla alay etmek gibi. Madem yaptınız bunu yaygınlaştırın. İstanbul ile Ankara'nın canı can da Anadolu'daki küçük şehirlerin patlıcan mı?” ifadelerini kullandı.Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin muhalefet seçmeni için ‘adi’ demesi hakkında da konuşan Akşener, “Tarım Bakanı'nın paramız varsa ithal etmek günah mı sözlerine, “Biz ona günahtır demedik ki. Başka ülkelerin çiftçilerini zengin etme dedik. Aynı Tarım Bakanı'nın eliyle 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bu arkadaş danışman mıdır, komedyen midir, bakan mıdır, siyasetçi midir, bürokrat mıdır karar vermesi lazım. Yani çıkıp atanmış bir bakanın çalışma yapması yanlış ve orada adi demesi mümkün mü? Gerçekten bu iş zıvanadan çıktı” şeklinde konuştu.AKP’nin kendi evinde kurulduğunu söyleyen Akşener, Erdoğan’ın o zamanlar FETÖ ile arasının uzak olduğunu söyleyerek, “Sayın Erdoğan’a bir şey sormak istiyorum. Sayın Erdoğan’ın FETÖ ile o zaman da arası uzaktı. Bu terör örgütü ile masaya oturtan kimdir kimlerdir?” dedi.Akşener’in açıklamalarından satır başları:“2019 yılının Türkiye’sinin en büyük sorunu ekonomi. Fakirlik, pahalılık, işsizlik, çiftçinin ölmesi, emeklinin sürünmesi, doğalgaz elektrik faturaları, çiftçinin mazot gübre yem ve ilaç fiyatlarının olağanüstü pahalılanması. Korkunç bir şey bu. İşsizlik hızla artıyor.“TANZİM KUYRUĞUNA VARLIK KUYRUĞU DEMEK MİLLETLE ALAY ETMEK”Mesela adına Tanzim satış dense veya ucuz satış dense anlayacağım da varlık kuyruğu demek o insanlarla alay etmek gibi. Madem yaptınız bunu yaygınlaştırın. İstanbul ile Ankara'nın canı can da Anadolu'daki küçük şehirlerin patlıcan mı?“TARIM BAKANI NE OLDUĞUNA KARAR VERSİN ÖNCELİKLE”Önce marketçileri terörist ilan edeceksiniz, domates, biber yetiştiricilerini terörist ilan edeceksiniz. Siz tarımda üretime teşvik edip, üretimden satış noktasına gelinceye kadar gerekli zinciri kurmayacaksınız ve sonuçta pahalı üretiyor deyip çiftçiyi ekmekten, biçmekten ortadan kaldıracaksınız. Bakın Tarım Bakanı'nın ilan ettiği bir rakam söyleyeceğim size. 12 milyar dolarlık ithalat var. Biz ona günahtır demedik ki. Başka ülkelerin çiftçilerini zengin etme dedik. Aynı Tarım Bakanı'nın eliyle 142 bin dönüm arazide patates ekmek yasaklandı. Bu arkadaş danışman mıdır, komedyen midir, bakan mıdır, siyasetçi midir, bürokrat mıdır karar vermesi lazım. Yani çıkıp atanmış bir bakanın çalışma yapması yanlış ve orada adi demesi mümkün mü? Gerçekten bu iş zıvanadan çıktı.“BİZ BU DİLİ 28 ŞUBAT’TAN BİLİRİZ”Biz bu dili biliriz. 28 Şubat’tan biliriz. Benim korkmayacağımı bilir. Bir arkadaşım Silivri’ye mi Sağmalcılara mı gideceksin diye şaka yaptı. Ben yok Mamak isterim ben dedim””250 milyon liralık dava açtığını söyledi. Sanırım beni etrafındaki zenginlerden zannetti. Bütün bunlar kötü kaba bir dil. Erdoğan’ın bir seçim algoritması var. Düşman yaratır. Vatandaşı kutuplaştırır. Seçim kazanır.” “Ben Mehmet Ali Şahin’i ve Erdoğan’ı FETÖ konusunda uyardım. Bundan sonrasında en büyük zararı kendisinin göreceğini söyledim. Her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi bana.””One Minute’den sonra İsrail ile ticaretimiz gelişti. MHP’yi PKK’ya HDP’ye oy istemekle suçladı. Sonra referanduma gittik. Heyytt Hollanda diye. Sonra bir öğrendim ki 200 milyon dolarlık lale soğanı ithal edilmiş. Bu 200 milyon dolarlık bütçe tarıma harcansaydı biz Sisi’nin mısırını ya da İran’ın soğanını ithal etmek zorunda kalmazdık.“ERDOĞAN’I FETÖ İLE EK SIKIŞTIRAN GÜÇ KİMDİR?”Ak Parti bizim evde kuruldu. Sayın Erdoğan’a bir şey sormak istiyorum. Sayın Erdoğan’ın FETÖ ile o zaman da arası uzaktı. Bu terör örgütü ile masaya oturtan kimdir kimlerdir? Askeri, ekonomisini, yargısını, emniyetini bu terör örgütüne teslim ettiren güç kimdir kimlerdir? Bu sorunun cevabını almadan 15 Temmuz’un açıklanması imkansızdır.