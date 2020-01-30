banner314

banner325

Son Dakika

Akşener'den 'bayrak' tepkisi: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum

POLİTİKA 30.01.2020, 22:04
Akşener'den 'bayrak' tepkisi: Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum

Umut KARAKOYUN- Yiğit SOYLU/İZMİR, ()- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir" dedi.
Partisinin bir dizi programı için İzmir'e gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran'ı ziyaret etti. Belediye Başkanı Duran da Akşener'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hediye takdim etti. Akşener, buradaki görüşmesinin ardından ilçe esnafına ziyarette bulundu. Akşener, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrılıp, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Meral Akşener'e TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar eşlik etti.
Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda Yunan milletvekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına tepki göstererek, şunları söyledi:
"Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum. İzmir'deyiz, İzmirliler bilir ki daha önce Türk bayrağına bu hakareti edenler nasıl gittiler bu ülkeden? Yine İzmirliler bilir ki yere düşen Yunan bayrağını kaldıran bu eldir. Savaştığınız bir ülkenin bayrağına hakaret etmeyen bir Türk devleti ve milleti var. Parlamenter bile olsa daha önce o bayrağa hakaret edildiğini, yaşananları unutmuş alçak bir kişi. 82 milyon kişi bir araya gelir o bayrağı yırtan eli kırar. İktidara sesleniyorum; derhal Türk devletine yakışan tutumu ve davranışı göstermelidir. Türkiye'nin itibarını iki paralık etmeye kimsenin hakkı yoktur."
Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, deprem vergileri ile ilgili "1999 Kocaeli depremini yaşamış biriyim ve o zaman milletvekiliydim. Gölcük mahreçli Sakarya, Bolu, Düzce ve İstanbul'u da vuran o depremde karşılaşılan zorlukların ortadan kaldırılması için konulan bir vergiydi. O vergi sonrasında sürekli bir hale geldi ve kalıcı oldu. Nereye gittiğine dair bugün iktidarda kim olursa olsun bunun cevabını vermek zorundadır. Deprem öldürmez bina öldürür. Bu tedbirler alınmamış attaya gitmiş" dedi.
'DAVET EDİLEN ARKADAŞLARIMIZIN DUYACAĞI BİR ÇAĞRI'
Mart ayında yapılması planlanan İYİ Parti İzmir İl Kongresi'ne dair de konuşan Akşener, "Demokratik bir kongre istiyorum. Biz yeni bir partiyiz. Tek aday veya çoklu aday konusunda en küçücük bir imamız bile yok partililerimize. Dolayısıyla kendine güvenen her arkadaşımız aday olabilir. İlçelerde de dahil. Kazanan da kaybeden de bizimdir. Demokratik bir yarış olmalıdır. Türkiye'de demokrasinin yokluğu nefes aldırmıyor. İzmir o ruh halini ve şöleni yaşatmalıdır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'ye geçen eski MHP'liler için zaman zaman 'Geri dönün' çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine Akşener, "Davet edilen arkadaşlarımızın duyacağı bir çağrı. O konuda konuşmak istemem" cevabını verdi. 
Siyasette sık sık erken seçim olacağına dair iddiaların gündeme geldiğinin ve İYİ Parti'nin olası bir erken seçime hazırlıklı olup olmadığının sorulması üzerine, Akşener, şu yanıtı verdi:
"Sayın Erdoğan'ı iyi tanıyan insanlardan biriyim. Bu defa seçimle ilgili öngörüm yok. Olmayacak da olacak da diyemem. Sanki 2023'e kadar olan süreyi tamamlayacak gibi görünüyorlar. Seçimi getirecek olan iktidar partisi ve ortağıdır. Biz hazırız. Bizim partimizin özelliği şu; yeni kurulduğu için esnek bir organizasyon. Parti aidiyeti hızla oluşuyor. Kongrelerle bu pekişecek. Biz kurulduktan 6 ay sonra seçime gitmiş bir parti olarak yüzde 10 oy aldık. Seçmenin gösterdiği teveccüh özel bir saygıdeğer bir durum. Şimdi düne göre çok daha hazırlıklıyız. Delege seçimine, üye seferberliğine bakıyorsunuz 260 bini buldu. Haziran sonuna kadar 300 bine ulaştıracağız. 450 binlik bir hedefimiz var yılın sonuna kadar."
'PARLEMENTER SİSTEME DÖNMELİYİZ'
Kendilerinin yaptıkları bu çalışmaların seçime dönük olmadığını da söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin sesini Meclis'e taşımak ve bu konuyu görünür yapmak istiyoruz. Seçmen yeniden velinimet olsun. 'Ceket assam seçer' diyen anlayışın hakim olmamasını diliyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmeliyiz" dedi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Ocak 2020
İmsak 06:42
Güneş 08:10
Öğle 13:22
İkindi 16:01
Akşam 18:25
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3