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Akşener'den Anıtkabir'e ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında partisinin gençlik kolları ile üyeleriyle birlikte...
POLİTİKA 29.10.2019, 16:09
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında partisinin gençlik kolları ile üyeleriyle birlikte Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, dua eden Akşener, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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