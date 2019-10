Akşener'den ABD Başkanı Trump'ın sözlerine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye'nin Suriye'de planladığı Güvenli Bölge Operasyonu'yla ilgili, dün akşam yaptığı açıklama, her şeyden önce 'devlet ciddiyetiyle' bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve Türk Milleti'ni tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir" dedi.İYİ Parti Lideri Meral Akşener, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, terörle mücadelenin parti farkı gözetmeksizin herkesin ortak hedefi olması gerektiğine vurgu yaptı. Bu mücadelenin sadece yurt içinde değil, tehdidin şekil ve kaynağına göre, yurt dışında da sürdürülmesi gerektiğini kaydeden Akşener, "Evet biliyoruz ki iktidar Türkiye'nin meselelerini gereken ciddiyetle, doğru biçimde yönetemiyor. Ancak, dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, farklılıklarımızı ve iç siyasette yaşadığımız tüm tartışmaları bir yana bırakmayı gerektiriyor. Gün, böyle bir gündür" dedi.'DİPLOMATİK BİR REZALETTİR'Akşener, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'ye yönelik açıklamasına tepki göstererek, şunları söyledi:"ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'de planladığı 'Güvenli Bölge Operasyonu'yla ilgili, dün akşam yaptığı açıklama, her şeyden önce 'devlet ciddiyetiyle' bağdaşmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini ve Türk milletini tehdit etmek, açık söylüyorum, diplomatik bir rezalettir. Bu tür bir yaklaşım ve özellikle ekonomik tehditler karşısında 'dostluk ve müttefiklik' kavramları ağır bir yara almıştır."Akşener, iç politikada, millete en iyi hizmeti vermek için siyaseten rekabet etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Birbirimizi en sert şekilde de eleştireceğiz. Ama bugün, bu tehditler karşısında, tek bir partimiz vardır, o da 'Al Bayrak Partisi'dir. Hiç kimse telaş etmesin. Türkiye bu coğrafyaya yeni taşınmadı, devlet olmayı da Harvard'da öğrenmedi. Türkiye'nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yürütecek güçtedir" diye konuştu.'TÜRKİYE, ABD İLE İLİŞKİLERİNİ DE BAŞARIYLA YÜRÜTECEK GÜCE SAHİPTİR'"Türkiye ve Türkiye'nin dostları, Donald Trump'a ve ABD yönetimine bu tehditlerin manasız ve sonuçsuz kalacağını anlatacak yeterliliktedir" diyen Akşener, şöyle konuştu:"Bu anlayıştan yoksun olanlar, sadece bugünün değil, geleceğin de vebalini üstlenmek durumunda kalacaklardır. Buradan, büyük devlet adamı İsmet İnönü'nün ders niteliğindeki sözüyle, Sayın Trump'a sesleniyorum; 'Yarın yeni bir dünya kurulur ve Türkiye orada yerini alır' Bu hep böyle olmuştur. Suyu çıkmış arkadaşlık ilişkileri, bu gerçeği değiştiremez. Sayın Erdoğan'a da bir çağrı yapıyorum; Bu hadsizliğe en net ve en uygun cevap, Fırat'ın doğusuna girip, terör koridorunu yarmaktır. Milletimizin de bizim de beklentimiz budur."Akşener, TÜİK verilerine göre 2019 yılında her 4 gençten 1'inin işsiz olduğunu belirterek, "Bir tarafta üniversiteler hızla artıyor, diğer tarafta oto sanayiden başka bir seçenek gösterilmeyen gençler. Evet, hayat onlara çok haksız geliyor, adaletsiz geliyor" diye konuştu.