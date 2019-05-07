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Akşener: Demokrasimize vurulan darbe karşısında sessiz kalmayacağız

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi...

Akşener: Demokrasimize vurulan darbe karşısında sessiz kalmayacağız
 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Partisinin Genel Merkezi’nde basın mensuplarının karşısına geçen Akşener, 6 Mayıs 2019 tarihinin Türk milletinin iradesinin çiğnendiği tarih olduğunu belirterek, "Bu tarih Türkiye’nin demokrasi geleneğinin ezildiği tarihtir ve bu tarih ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği Hürriyet misakı ile önü açılan Millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştır” diye konuştu.

‘BU SİVİL DARBENİN HEDEFİ VE MAĞDURU, AZİZ MİLLETİMİZİN İRADESİDİR’

YSK’nın kararını ‘sivil darbe’ olarak değerlendiren Akşener, "Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimiz ile paylaşacağız” açıklamasında bulundu.

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