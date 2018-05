Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil (2)

'VALLAHİ, BİLLAHİ ÖYLE KANUNLAR ÇIKARACAĞIM Kİ ELLERİ YANACAK'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale'nin ardından geldiği Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kadınlar ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüzlerle ilgili çok sert açıklamada bulunarak, "Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak" dedi.

KADINLAR TÜLBENT HEDİYE ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Çanakkale mitinginin ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesine geldi. Adalet Meydanı'ndaki mitinge alanına seçim otobüsüyle gelen Akşener, yoğun ilgi ve ellerinde 'Ana Türk hoşgeldin', 'Yanaşarak değil çalışarak iktidara', 'Hoşgeldin Meral Abla' yazılı pankartlarla karşılandı. Kürsüye çıktığında çok sayıda kadının uzattığı tülbentleri toplayan Akşener, YSK'nın kamu görevinden zamanında istifa etmediği gerekçesiyle İYİ Parti Edirne birinci sıra milletvekilliği adaylığını veto ettiği Prof. Dr. Mehmet Akalın'ı sahneye davet etti. Milletvekili seçilemeyecek olan Akalın'ı Cumhurbaşkanı olması halinde ekibine alacağını söyledi.

'4-5 SAAT içinde 10 BİN İMZAYI VERDİNİZ'

Konuşmasında 4 saat içerisinde cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplandığını kaydeden Akşener, "Bugün burada büyük bir neşeyle olacaktık. Fakat sizin hemşeriniz, benim kardeşim, aynı zamanda Dramalı hemşerim, Dramalı Mehmet Hoca’nın adaylığını YSK reddetti. Yuhalamayacağız gereğini yapacağız. 24’ünde Uzunköprü gereğini yapacak. Mehmet Akalın hırsızlık yapmadı, beklide ondan gitmiştir. Yolsuzluk yapmadı, kimsenin malına, namusuna göz dikmedi ve Dramalı bir ailenin oğlu, burada yaşamış, alnının teriyle hayatını kazanan çok önemli bir bilim adamı. Benim hemşerim, sizin de hemşeriniz. Dolayısıyla önce benim partimi kurdurmamaya çalıştılar, açtık, sonra seçime sokmamaya çalıştılar açtık, sonra imzayla yola çıktık, milletimize güvendik, milletim beni göstermediği takdirde aday falan olmuyorum dedim ve imza için yola çıktık. Vatandaşımızı milletimizi tehdit ettiler ama Allah bin kere razı olsun 4-5 saat içinde 100 bin imzayı verdiniz. Şimdi muhteremlere sesleniyorum, sizin zulmünüz bana geçmez. Sizin şeditliğiniz bana sökmez. Korkunun ecele faydası yok, gideceksiniz, 24’ünde gideceksiniz. Zulüm ile abad olan nerede görülmüş ama marur olma Erdoğan senden büyük millet var, senden büyük Allah var. Bu kibir abidelerini 24’ünde evlerine göndermek bizim için borçtur, bunu da birlikte yerine getireceğiz. Şimdi Mehmet Akalın’ın milletvekilliğini yediler de ne oldu? Allah’ın izniyle benimle beraber köşkte olacak kendisi ve bu ülkeyi yönetecek insanlardan birisi olacak. Siz de onun hatırına ve bu hemşeri ablanız kız kardeşinize oy vereceksiniz" dedi.

'SARAY'DA DEĞİL, ÇANKAYA'DA OTURACAĞIM'

Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde oturmayacağını kaydeden Akşener, "Meclis'te de Cumhurbaşkanlığı da alacağız. Saraya maraya gitmiyoruz. Atatürk’ün kurduğu, Cumhuriyet’in kuruluşunun yapıldığı Çankaya Köşkü’nde oturacağız. Bu yemeni ve tülbent devrimi diyorum ya ben, Çankaya’da müze kuracağım diyorum ya ben, FETÖ okullarından damat çemkirmiş. Diyor ki, çok şaşırdım diyor, tülbent devrimi yapacakmış çılgın proje yok diyor. Evet çılgın proje yok, çılgın proje hırsızlık demek, yandaş müteahhidin cebini doldurmak demek. Ama bu ülkede 10 milyon işsiz var bunların yüzde 26’sı genç işsizler, hepsi iş bulmak için buradan göç ediyorlar. Peki buraya fabrika yapıldı mı? Peki kadınlar da işsiz. Bunların yüzde 36’sı da işsiz. Demek ki Trakya cezalıymış. Trakya da bu muhteremi 24’ünde cezalandıracak inşallah. Ekonomin içine tükürdün, tarımın içine tükürdün ve sanayinin içine tükürdün, dış politikanın içine tükürdün ve hala eğer 24’ünde kazanırsa 'şunları yapacağım' diyor. Hadi oradan, 16 yılda yapamamışsın şimdi mi yapacaksın ?" diye konuştu.

'İLK İŞ ŞEKER FABRİKALARINI GERİ ALACAĞIM'

Özelleştirme kapsamında satılan şeker fabrikalarına değinen Akşener, seçilmesi halinde ilk işinin bu fabrikaları geri almak olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

"70 milyar dolarlık özelleştirme yaptı bu ağabeyler. 450 milyar dolarlık borç var. 2 trilyon dolarlık vergi topladılar. 16 yılda habire Atatürk’ün yaptırdığı fabrikalar satıldı. SEKA satıldı, Tekel satıldı, şeker fabrikaları satıldı. Şeker fabrikaları yalnız Amerika’dan Tillerson diye birisi geldi, 3 buçuk saat birlikte konuştular. Sonunda Alpullu başta olmak üzere Cargill’nin istediği üzerine gitti. 14 şeker fabrikası gitti. Buradan bu şeker fabrikalarını satın alanları uyarıyorum, elinize sürmeyin sakın, Cumhurbaşkanı olduğum gün ilk iş bunları iptal ederek milletimize geri vermek olacak. Gelirken habire pirinç, çeltik tarlaları gördüm. Ne oldu pirinç? Gitti, indirdiler vergiyi yüzde 5’e. Halbuki Trakya pirinci Türkiye pirincinin yüzde 50’sini karşılıyor idi. Ne oldu? Dışarıdan pirinç getirdiler. O pirinci bakın yandaşlar getirdi. Zengin edilmek üzere ortaya çıkmış yandaşlar. Bütün bunları yeniden tanzim edeceğiz. 5 yılda Türkiye gıda ithalatını kesmiş, ihracata yönelen bir ülke olacak."

İŞSİZLERE 500 LİRA VATANDAŞLIK MAAŞI

Adalet Meydanı'nda vaatlerini sıralayan İYİ Parti Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, işsiz olanlara iş bulana kadar aylık 500 liralık maaş vereceklerini vaat ederek, "Genç işsizlere diyorum ki size ayda 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim şayet iş veremezsek. İş buluncaya kadar ananızın babanızın karşısında ezilmemeniz için size 500 lira aylık vatandaşlık maaşı vereceğim. Bugün damat sormuş kaynağı nereden bulacağım diye. O lüks arabalar var ya, bakan biniyor, yardımcısı biniyor, oğlu biniyor, kızı biniyor. Sülalesi o arabaların içinde. Hani Mehmet Şimşek’e sorulmuştu da demişti fındık fıstık parası, ahanda işte o fındık parasını alıyorum. Bunlara diyeceğim ki, ‘inin arabalardan’ ve o parayla gençlere 500 lira maaş vereceğim aylık vatandaşlık maaşı." dedi.

16 YILLIK İKTİDAR, 11 YILLIK SIRBİSTAN'DAN ET İTHAL EDİYOR

Çifgtçilerin sorunları ve hayvancılığa da değinen Akşener, "Bizim yapacağımız iş çiftçiyle tarlayı barıştırmak. Yanlış tarım politikası burada hayvancılığı götürdü. Ama üzülmeyin diyorlar. Sırbistan’dan et ithalatı var. 16 yıllık iktidar 11 yıllık Sırbistan Cumhuriyeti’nden et ithal ediyor. Ondan sonra utanmadan Aliye Begoviç için ağlıyorlar. Fransa’dan et ithalatı var bir de. Var mı ? Yok mu belli değil? Tarım Bakanı’nın dediğine göre ne üdüğü belirsiz hayvanlar var ya, meğersem oradan deli danalı kıyma alıyormuş. Böyle bir durumda tarıma bu gözle bakan, tarlayla çiftçiyi yan yana getirebilir mi? Getiremez" diye konuştu.

'ERDOĞAN YORGUN ŞOFÖR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Meral Akşener, "Sen 16 yılda 81 müteahhidi zengin ettin ben de 81 milyonu zengin edeceğim. Eğer sanayiyi, üretime, ekonominin merkezine üretimi koymazsak Türkiye’nin hali haraptır. Bugüne kadar bir tane fabrika yapmadılar. Ancak yolun sonuna geldiler. Şimdi sayın Erdoğan ve arkadaşları yorgun bir şoför. Türkiye de bir otobüs, otobüsün içinde sizler korkuyla bekleşiyoruz. Çünkü şoför hem yorgun hem geveze. Her konuştuğunda bir şey oluyor. Türkiye bir şey kaybediyor. Ama bu defa vatandaş bunu geriye çevirecek. Çok da korkuyorlar benden. Adalet olmadan ekonomi olmaz, eğitim olmaz, zenginlik olmaz. Zengin okul fakir okul, iyi öğretmen kötü öğretmen diye eğitimi bölerseniz o eğitimden hayır çıkmaz. Sayın Erdoğan'ı ben muhasebe yüksekokulu biliyorum. Bir ara eğitimci olduğunu zannettik çünkü sabah kalktı TEOG’u kaldırdı. Zavallı Eğitim Bakanı taksi durağında çay içerken öğrendi. Sonuç itibariyle her konuda bilgili bizim AK Parti Genel Başkanı. Son olarak ekonomist olduğunu öğrendik. Meğer ekonomistmiş. Şimdi ekonomistse ve Türkiye bu haldeyse Allah'ım bizi koru. Adalete gelince önce FETÖ adalet oldu şu anda Erdoğan adalet var" dedi.

TECAVÜZ VE ŞİDDETE YENİ KANUN

Konuşmasının son bölümünde kadınların sokakta rahat gezebilecekleri bir Türkiye tanzim edeceklerini iddia ederek, "Şimdi kadınların sokaklarda rahat rahat gezebileceği, tacize, tecavüze uğramayacağı, şiddete uğramayacağı bir Türkiye'yi birlikte tanzim edeceğiz. Hele o çocuklara biri bir el uzatsın. Vallahi, billahi öyle kanunlar çıkacağım ki o eller yanacak" ifadelerini kullandı. Akşener, mitingin ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geçti.

