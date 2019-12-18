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Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı...
POLİTİKA 18.12.2019, 22:42
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 45 dakika süren görüşmenin sonunda Çebi, Akşener'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 45 dakika süren görüşmenin sonunda Çebi, Akşener'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
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