Akşener: Bana talimat verecek kişi henüz anasının karnından doğmadı (2)

'HERKES MECLİS'TE YAN GELİP YATMIŞ'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Düzce Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen mitingde, kalabalığa seslendi. Tarım ve ekonomi ile ilgili çalışma yaptıklarını belirten Akşener, "Bir çalışma yapmamız lazım, diyerek, ekonomiyi ve tarımı önümüze açtık. 16 yılda bu arkadaşların yaptıklarını kuruş kuruş hesapladık. Ekonomistlere, 'Ekonomiyi ayağa nasıl kaldırırız?' diye sorduk. Onlar 'Türkiye ayağa kalkar' dedi. Türkiye'nin eğitimli genç nüfusu çok fazla. Gençlerimize istihdam sağlayarak, bu ülkeyi bu bataktan çıkaracağız. Bu ülkenin ayağa kalkması için israfı kesmemiz lazım. Yolsuzlukların önüne geçmemiz lazım. Ben Türkiye'nin niçin böyle olduğunu anladım. Büyük bir ciddiyetsizlik var. Herkes, Meclis'te yan gelip, yatmış. Bugün bizi yönetenlerin 16 yılda göz boyayacak binaların dışında ekonomiyi çökerten, tarımı yok eden kararlarının kimse farkında olmamış. Bizim yaptığımız bütün projeler vatandaşımızın geleceğine, dününe, bugününe, yarınına ait. Her birinin kaynağı, kuruş hesabına kadar yapıldı" dedi.

'FINDIK FİYATLARINI DOLARA ENDEKSLİ YAPACAĞIM'

Fındık fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Biz Giresun'da ilk defa fındığa 15 lira vereceğiz, dedik. Türkiye'deki bütün siyasiler, fındığa 15 lira vermeye başladı. Şimdi de başka bir şey söylüyorum. Fındık fiyatlarını dolara endeksli yapacağım. Fındık, Türkiye için önemli. Fındık, Türkiye'nin dünyada fiyat belirleyebildiği tek ürün. Berlusconi ahbabı oldu arkadaşın. Nikah şahitliği yaptı. Bizimki de fındığın pazarlanmasını döndürdü. Fiskobirlik'i, devleti aradan çıkardı. Berlusconi'nin adamlarına terk etti. Dünyada etkili olduğumuz tek stratejik ürünümüzün içine tükürdüler. Bilerek yaptılar" diye konuştu.

'İŞSİZLİĞİ 5,6'YA İNDİRECEĞİZ'

Gençlere iş vermenin, devletin görevi olduğunu vurgulayan Akşener, şunları söyledi:

"Gençlere iş vermek, bu devletin görevidir. İş veremiyorsan o zaman o genci iş buluncaya kadar ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğdirmeyeceksin. O yüzden 500 liralık aylık vatandaşlık maaşı bağlayacağız, her bir gencimize. Asgari ücret, vergiden muaf olacak. AVM'lerle ilgili ciddi çalışmamız var. Avrupa ülkelerinin her birinde AVM'ler 30- 40 kilometre dışarıdadır. O şehirlerde pazar günleri AVM'ler kapalıdır ama küçük esnaf açıktır. Şimdi siz vatandaşınızı para harcayabilir duruma getireceksiniz ondan sonra da esnafı ayağa kaldıracaksınız. Esnaflar patır patır dükkan kapatıyor. Biz bu dükkanların yeniden açılmasını sağlayacağız. Yıllık 50 milyar dolar sanayi yatırımı yapacağız. 5 yılın sonunda yüzde 11 olan işsizlik rakamını 5,6'ya indireceğiz."

'PANCARA KOTA GELDİ, HAYVANCILIK BİTTİ'

Tarımın ve hayvancılığın bilinçli bitirildiğini savunan Akşener, "Fındık bizim prestij, stratejik ürünümüz olduğu kadar pancar da öyledir. Pancar sadece şeker değil, aynı zamanda ekolojik bir hayvan yemidir. Pancara kota geldi, hayvancılık bitti. 97 senesinde İçişleri Bakanı olarak Muş Varto ilçesinde bir köye gittik. Oranın muhtarı bana, 'Sayın Bakanım, burada 90 bin hayvan var. Şu PKK'nın yaptıklarını önleyin. Burada eskiden 250 bin hayvan olurdu, şimdi 90 bine indi' demişti. Yakın zamanda tekrar gittiğimde aynı yerde 10 bin hayvan bile kalmamıştı. Bu ülkenin her bir şehrinde tarım ve hayvancılığı şuurlu bir şekilde bitirmişler. Bunu önleyeceğiz ve bunu bir beka sorunu olarak kabul ediyoruz. Burada kötü niyet var" dedi.

'FETÖ MESELESİNDE ÇAYCI, ÇORBACI HAPİS; ZENGİNLER KAÇAK'

Darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Meral Akşener, şunları söyledi:

"Bunların hataları yüzünden 15 Temmuz oldu. Bu millet köprüden, sokaktan devleti topladı, getirdi. Şimdi bizim çocuklarımız Afrin'de, Menbiç'te dış politikada çukura düşürülen bu devleti kanı pahasına, canı pahasına o çukurdan çıkarıp, geri getiriyor. Bu yüzden cumhurbaşkanı olduğum gün hem Kuleli'yi hem de diğerlerini aynı gün açacağım. Ben Bursa Öğretmen Okulu mezunuyum. Babam beni oraya gönderirken, 'Benim kızım devlete emanet' dedi. Hocalarımız o emanete ihanet etmedi. Şimdi harp okulu öğrencilerinin ana- babaları, çocuklarını devlete emanet etti. Devlete teslim edilen 14- 15 yaşındaki çocukları sen eğer FETÖ'ye kaptırdıysan o çocukların emanetine ihanet ettin. Şimdi binalara savaş açıp, 18 yaşındaki çocuklara, 5 günlük erlere müebbet cezası verdin. 5 günlük bir er, komutanı talimat verdiğinde onu sorgulayabilir mi? Bu çocukların silah çekmişliği yok. Fotoğraflar, videolar var; ama faturanın birine kesilmesi lazım. Bu FETÖ meselesinde çaycı, çorbacı hapis; zenginler kaçak, hainlerin ne olduğu belli değil."

Meral Akşener, konuşmasının ardından, İYİ Parti'ye katılan, Keçiören Belediye eski Başkanı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok'a rozetini taktı.



