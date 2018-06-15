Akşener: Allah aşkına kardeşlik, birlik hukukunu gözetmeye devam edelim (2)

'İŞSİZ GENÇLERE VATANDAŞLIK MAAŞI BAĞLANMALI'

Bayrama Bitlis'in Ahlat ilçesinde giren İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kara yoluyla geldiği Muş'un Hasköy ilçesinde partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı. İlçe meydanında halka hitap eden Meral Akşener, Hasköy'e en son İçişleri Bakanı olduğu 1997 yılında geldiğini hatırlattı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni 2,5 yılda 3 kere dolaştığını dile getiren Akşener, 16 yıllık AK Parti döneminde Muş'un problemiyle Edirne'nin, Bitlis'in problemiyle Yozgat'ın probleminin aynı olduğunu kaydetti. İşsizlik konusuna değinen Akşener, işsiz üniversite mezunlarına aylık 500 TL bağlanması gerektiğini belirterek, "Dört yıllık okullardan mezun olan gençlerimiz işsiz. Ben diyorum ki, gençlerimize bu devlet iş vermek zorundadır, onların boyunlarını bükük bırakmamalıdır. İş veremiyorsa, onlara 500 liralık vatandaşlık maaşı bağlanmalı. Şimdi bütün bu bölgenin çiftçilikte kullanılan elektrik masrafı var. 2 milyona yakın insan takipte, bunların faizlerini sileceğiz" dedi.

Miting sırasında yağmurun aniden bastırması üzerine konuşmasını yarıda kesen Akşener, "Yağmur başladığı için sizi yormanın anlamı yok. Bugün, burada bayram günü benimle bayramlaşmak üzere geldiniz. Allah sizden razı olsun. Birliğiniz, beraberliğiniz bozulmasın. 24 Haziran günü milletvekilliğinde arkadaşlarımı, cumhurbaşkanlığında kendimi sizlere emanet ediyorum. Oylarınıza talibim. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından seçim otobüsünden inen Akşener, Ankara'ya geçmek üzere kara yoluyla Van'a hareket etti.



Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, ()



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