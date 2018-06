Akşener: 24 Haziran akşamı, Türkiye'de değişim zamanı olacak (2)

'DEVRAN DEĞİŞİNCE, 'BANA MI SORDUNUZ? DİYECEK'

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Kars mitinginin ardından karayoluyla Iğdır'a geçti. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan kalabalığa seslenen Akşener, Mavi Marmara olayı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Akşener, "Mavi Marmara'da ne yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Mavi Marmara'da 9 şehit olduktan sonra 20 milyon dolara bu şehitlerin İsrail tarafından ödenen parayı kabul etti, şehit kanı demek istemediğim için duraksadım. Ondan sonra ailelere ayağa kalktığında döndü dedi ki; 'Bana mı sordunuz? İşte öyle olur.' Sayın valiyi, sayın emniyet müdürünü buradan uyarmış olayım. Her gittiğim yerde maalesef uyarmak zorunda kalıyorum. Çünkü devran değiştiğinde Sayın Erdoğan diyecek ki; 'Bana mı sordunuz?" diye konuştu.

'HADİ ARKADAŞIM SEN GİT BİRAZ DİNLEN'

Iğdır'ın Türkiye'nin gözbebeği olması gereken bir şehir olduğunu vurgulayan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Aralıklarla Iğdır'a geldim gittim. 160 kilometrelik yolu uzun bir zamanda aldık. Sadece Iğdır sınırından girdikten sonra yol düzeldi, diğer yol, toprak yolun birazcık hallicesi. Böyle bir şehir gelişir mi? Pamuğun, kayısının merkezi olan Iğdır, bugün eğer Türkiye'de 81 il sıralamasında gelişmişlikte 72'inci sırada oluyorsa, 16 senedir bu ülkeyi yönetenlere yazıklar olsun. Tarımı, eğer siz çiftçiyle beraber mezara gömerseniz, 1 milyon işsizinin olur. Bakın Iğdır'ın en büyük sorunu işsizlik. Sadece nakliye gelişmiş. Onların da ayrı sorunları var. Japonya nasıl pirincini destekliyorsa, Iğdır'ın pamuğunun desteklenmesi gerekir. Iğdır'ın pamuğunu kullanacak tekstil endüstrisi getirilmesi gerekirdi. Allah'ın izniyle ben yapacağım bunları. Aziz milletimiz bir karar verecek. Ya bu devranın aynen dönmesini sağlayacak, ya da diyecek ki 'hadi arkadaşım sen git biraz dinlen, çok yoruldun dinlen yenileri gelsin, bu işleri düzeltsin.' 453 milyar dolar borç alındı 16 yılda. 70 milyar dolarlık fabrika satıldı. 2 trilyon dolar hepimizin cebinden para toplandı. 2,5 trilyondan Iğdır'a düşen para var mı? Bakın Iğdır'da yaşayan 100 kişiden 47'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Iğdır Türkiye'nin en stratejik yerlerinden birisi."

'DEVASA ADALET BİNALARI GÖRÜYORUM, İÇİNDE ADALET YOK'

Sık sık konuşması 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları ile kesilen Akşener, kalabalığa teşekkür etti. Akşener, "Siz Iğdırlıyı öksüzleştirirseniz, fakirleştirirseniz, yoksullaştırırsanız olmaz. 'Beka sorunu' diye geziyorsunuz, o beka sorunun Iğdır bu haldeyse, sizin için zekâ sorunu ortaya çıkar. Her şehirde devasa adalet binaları görüyorum. İçinde adalet yok. Cumhurbaşkanı olduğumda Iğdır benim gözümün ışığı olacak" dedi.

'DEVLET PARASI İLE GEZMİYORUM'

İYİ Parti'nin vatandaşların isteği ile kurulduğunu, cumhurbaşkanı adaylığı için 250 bin imza toplandığını bildiren Meral Akşener, "İyiler İYİ Parti'yi siz kurdurdunuz. Beni cumhurbaşkanı adayı 250 bin imza ile siz yaptınız. İyi ki de size uyumuşum, milletime güvenmişim, yola çıkmışım, milletime sırtımı dayamışım. Anadolu'yu ikinci kez dolaşıyoruz, bu süreçte gördüklerimden bu ülkeye çok hizmetin olduğunu, bu ülkenin çok önemli kaynakları bulunduğunu, çok büyük potansiyeli olduğunu, ama itibarı para ile görenler tarafından bozuk para gibi harcandığını gözlerimizle gördük. Çünkü ben devlet parası ile gezmiyorum. Özel uçakla da gezmiyorum. Tarifeli uçakla, karayoluyla geziyorum. Ülkemin insanını, memleketimin coğrafyasını an be an öğrenerek geliyorum. Cumhurbaşkanı seçildiğimde ikinci tura kalırsam ilk mitingimi Iğdır'a yapacağım" diye konuştu.

