Akşener: 2019'un Ramazan ayında Suriye'de iftar yapacağız (2)

KÜTAHYA MİTİNGİNDE KONUŞTU

Eskişehir'den sonra Kütahya'ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mitinge katılanlara hitap eden Akşener, "Tülbentlerle kınalarımızla yola çıktık, inşallah başaracağız. Yolumuz, demokrasiyi yeniden kamil bir şekilde kurum ve kurallarıyla inşa yoludur. Yolumuz hukukun üstünlüğünü, yolumuz adaleti, şu anda vatandaşların birbirileriyle ortaya çıkan ihtilaflar sebebiyle güçlünün kazandığı, haklının gözetilmediği bir adalet sistemiyle karşı karşıyayız. Adaleti yeniden tesis etme, yıkılan ekonomiyi, eğitimi, dış politikayı yeniden tesis etme, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırma yoludur" dedi.

'OHAL'İN KALDIRILMASINI BİRİNCİ GÜN YAPACAĞIM'

Konuşması sık sık 'Cumhurbaşkanı, Meral Akşener' sloganıyla kesilen Akşener, üniversitelerin bölünmesine müsaade etmeyeceğini söyledi. Akşener, "Üniversiteyi niçin bunlar böldü? Soru bu. İş bulamayacak gençlerin okumasını sağlamak. Üniversiteler bir birikimdir. Üniversiteler ne kadar eskiyse tecrübeyse dünyada sayılandır. Yeni üniversitelere hocalar gönderemezseniz iyi eğitim alamazlar, mezun olduklarında iş bulamaz. Eski bir üniversite hocası olarak elbette buna müsaade etmeyeceğim. Cumhurbaşkanı seçildiğim gün; üniversitelerin bölünmeleri ile ilgili kararı iptal edeceğim. OHAL'in kaldırılması ve şeker fabrikaları ile ilgili satışının kaldırılması birinci gün yapacağım iştir" diye konuştu.

'TARAFLAR ARASINDA KAŞ ÇATIKLIĞI GÖRÜYORUM'

Siyasi parti taraftarları arasında gerginlik olduğunu dile getiren Akşener, "24 Haziran'da partili cumhurbaşkanı ya da parlamenter sistemi yeniden tesis edecek bir karar vereceksiniz. Milletvekilini seçeceksiniz. Netice itibaren bu bir seçim. İlk defa partiler arasında, taraftarlar arasında müthiş bir kaş çatıklığı görüyorum. Biz birbirimizin düşmanı değiliz. Siyasiler malı götürüyor, gariban vatandaşlar birbiriyle küs. İçimizde gelişen bu ayrışmayı 24 Haziran'dan sonra ortadan kaldıracağız" dedi.

Türkiye'yi yeniden tarımda kendine yeter hale getireceklerini vurgulayan Akşener, "Elinizde AK Parti'den kağıt götürmediğiniz takdirde çocuğunuz iş bulamıyor. Tarlanıza küstünüz. Yakın gelecekte ülkelerin bekası tarım ve su ile olacaktır. Türkiye'yi 5 yıl içinde kendine yeter hale, gıda ithalatını durdurmuş, tarım ihracatı yapan ülke durumuna getireceğiz. Binalar yaptılar, güzel okullar yaptılar; ama içinde eğitim ruhu yok. Bu eğitim sistemi ile yeni Aziz Sancar'lar bulamayız" diye konuştu.

'ÖNÜNE GELENLERLE KAVGA EDİLDİ'

Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerde bulunan Meral Akşener, şunları söyledi:

"Dış politikada önüne gelenlerle kavga edildi. Hepsi de şahsi kavga. O kavgaların sonucu 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. 150 milyar lira harcamıştık. Bugün itibarıyla hem PKK ile hem ABD ile hem de Rusya ile güney sınırımızda komşu olduk. Bu efelenmelerin bedelini siz ödüyorsunuz. Her bağırışın bedelini siz ödüyorsunuz. 2010 yılında yargıyı FETÖ'ye teslim etiler ve sonuç itibarıyla 15 Temmuz'da bir darbe oldu ve sizler, aziz milletim bu devleti sokaktan topladınız. Ne uğruna? 249 şehit uğruna. Bunlar yönetemedi, Sayın Erdoğan ve arkadaşları yönetemedi ve siz aziz milletim köprüden, sokaktan devletimizi topladınız. Suriye'deki yanlış politika Afrin'e girmemize sebep oldu. Afrin'e gidilmelidir, buna itirazımız yok. Hatta Fırat'ın doğusuna da gidilmelidir; ama bu yanlış politika. Bunların yaptığı hatalar sonuçta sizin doğurduğunuz, sizlerin evlatlarının kanı pahasına, şanlı Mehmetçik'imizin kanı pahasına gene yapılan hataları bu milletin çocukları sokmaktan toplayıp getirdi."

'KREDİ KARTI BORCUNU SİLECEĞİM'

Kredi kartı borcu olanlara, borçlarının silineceği vaadinde bulunan Akşener, şöyle konuştu:

"Siyasetçisi zengin, vatandaşın fakirleştiği ülkelerde huzur olmaz. Kadını huzurlu olmaz, genci huzurlu olmaz, yaşlısı huzurlu olmaz, emeklisi huzurlu olmaz. Atanamayan öğretmenler, sağlıkçılar, emekliler, gençler ve kredi kartı borçluları. Bunlarla ilgili çözümlerimizi söyledikçe bize deniliyor ki 'Parayı nerden bulacaksınız?' Saray yapmaya para bulunuyor, gence 500 lira vatandaşlık maaşı bağlamaya para bulunamıyor. Gencine iş bulmak, devletin görevidir. Bulamıyorsa anasının, babasının karşısında ezmemek için ona iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım her gence, var mı itirazı olan? Parayı mı nereden bulacağım? Söyleyeyim size. Sarayın 13 günlük harcaması, şeker fabrikalarının 1 yıllık zararına eşit. 8 milyar Türk lirası 2018 bütçesinde bakanların, bakan yardımcılarının, onların eşlerinin, onların oğullarının çocuğunun bindiği arabalara ödenen para. Onların hepsini kaldıracağım. Hem kredi kartı borcu olanların borcunu sileceğim hem de gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağım."

Meral Akşener, konuşmasını "Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Şoför çok yorgun. Bu yorgun şoförü evine göndereceğimize inanıyorum" diyerek tamamladı.



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