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Aksakal: DSP, halkın içinden çıkmış, gönüllerin partisidir

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Aksakal, "DSP, halkın içinden çıkmış gönüllerin partisidir. DSP herkesin partisidir" dedi. DSP Genel Başkanı...

Aksakal: DSP, halkın içinden çıkmış, gönüllerin partisidir
DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Aksakal, "DSP, halkın içinden çıkmış gönüllerin partisidir. DSP herkesin partisidir" dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisince Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan Aksakal, partisinin Çermik belediye başkan adayı Nurettin Akdağ’a destek istedi. Hükümeti eleştiren Aksakal, DSP'nin halkın içinden çıkan herkesin partisi olduğunu söyledi. Aksakal, şöyle konuştu:
"Çermiklilerle, Diyarbakırlılarla gurur duyuyorum. Gittiğimiz her yerde başımız açık, alnımız dik. Bazıları 'Nereden çıktı bunlar' diyorlar. DSP halkın içinden çıkmış, gönüllerin partisidir. DSP herkesin partisidir. 2002 yılında devletin borcu 150 milyar dolara kadar inmiş, tek bir şehit vermeyen ülke teslim ettik kendilerine. 17 senedir beka sorunu olmayan ülkede, bir anda beka sorunu çıktı. Böyle bir sorun yok, varsa da eğer bu ülkeyi 17 yıldır yöneten sizler bu hale getirdiniz. Şimdi işler tersine dönünce beka sorunu ortaya attılar. Varlık Fonu diye bir şey çıkardılar. 10 gün önce bir kararname, onu da satışa çıkardılar. Bunların korkuları yerel seçimde kaybettikten sonra genel seçimde de düşecekleridir. DSP gümbür gümbür gelecek ve yine iktidarda olacaktır."

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