AKP'li Özkan'dan 'Cumhuriyeti yıktık' der gibi açıklama: Yeniden Kuruluş Anayasası

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni anayasayla ilgili sürecin 4 aşamadan oluşacağını söyledi. "Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak" diyen Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir konuşmasından alıntı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa yapılmasıyla ilgili açıklamasının ardından gözler sürecin nasıl işleyeceğine ve değişikliklerin hangi kapsamda olacağına çevrildi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sürecin 4 aşamadan oluşacağını açıkladı. Özkan, "Hedefimiz 2 yıllık süre zarfında anayasayı belli bir bütünlük içerisinde temellendirip hayata geçirmek. 4 aşamalı süreç başlamış vaziyette" ifadesini kullandı.

"İnisiyatif bir irade ortaya çıktıktan sonra, öncelikle Bilim Kurulu kurulacak. Ardından siyasi olarak AKP ve Cumhur İttifakı hukukçu kurmayları bu çalışmanın içeriğiyle bir araya gelecek" diyen Özkan, "Taslak metin kamuoyuna ve diğer siyasi partilere teklif edilecek. Son olarak parlamento süreci işletilecek” bilgisini verdi.

Özkan, nefret suçlarına cezai düzenleme için çalışacaklarını da açıkladı. Özkan, yeni anayasayla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Bu anayasanın ismi ‘Yeniden Kuruluş Anayasası’ olacak. Çünkü Gazi Mustafa Kemal, İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı bir konuşmada, ‘Arkadaşlar ülkemizi düşman işgalinden kurtardık, topraklarımızdaki işgali sonlandırdık. Ancak aynı İstiklal mücadelesini ekonomide, diplomaside, hukukta, sağlıkta, havacılıkta, üretimde ve ihracatta her alanda gerçekleştirmeliyiz’ diyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, sistem olarak vatandaşlarımızın mutabakata vardığı bir metindir. Önümüzdeki süreçte çıkacak olan metnin sivil, demokratik, milli iradeyi hâkim kılacağı, vesayete ve darbeye geçit vermeyeceğini, temel hak ve özgürlükleri, insan hak ve özgürlüklerini koruyan ve güçlendiren nitelikte olacağını ifade edebiliriz."

Özkan'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. '20 yıldır devleti batırdınız, yeni anayasa istiyorsunuz' gibi sert yorumlara neden oldu.