AKP'nin yapamadığı Süleyman Soylu açıklaması Bahçeli’den geldi

Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli "Soylu'ya yapılan itibar suikastını asla kabul etmiyoruz. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye, kim demiş Soylu sahipsiz diye. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim denilenlere aldırış etmemiz mümkün değildir" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun TBMM’ye gönderilen fezlekesi, AYM’nin Gergerlioğlu kararı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddialara değindi.

Soylu ile ilgili iddiaları itibar suikastı olarak değerlendiren Bahçeli, “Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır. Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu için verdiği , ‘hak ihlali’ kararını sert sözlerle eleştiren Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Anayasa Mahkemesi bölücüler lehine hak ihlaline hükmederken, devletimizin, milletimizin, şehitlerimizin, milli şerefimizin tartışılmaz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ve bilincine ne zaman varmayı planlıyor?” diye konuştu.

Bahçeli’nin hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı da vardı. Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekillerinin TBMM’ye gönderilen fezlekelerinin bir an önce TBMM Genel Kurulu’na getirilmesini isteyen Bahçeli, “Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır” dedi.

Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ile ilgili çarpıcı bir iddia da gündeme getiren Bahçeli, “Zillet ittifakının Türkiye'de sorumluluk aldığı bir süreçte, eskaza Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1,5 asırlık projesi olan Kürdistan'ın kurulması için her şey tamamlanmış, ihanet kıvama gelmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

“MHP BÜYÜK BİR MİLLET ESERİDİR”

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları:

* Her siyasal hareket üzerinde şekillendiği aynı topluma ve aynı sorunlara bakmasına rağmen çözüm yollarında ayrılmaktadır. Bu ayrılıklar siyasetin doğasında vardır.

* MHP Türkiyemizin tamamında zemin bulmuş ve kök salmış, kendisine sevgisiyle bağlı bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Üç hilal bir sevda halini almış, ne kadar övünsek azdır, yetersizdir.

* MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP, istikrarın, dik duruşun, devredilmez inancın markasıdır.

* İstanbul Sözleşmesi’nin çarpıtılması, İstanbul Kanal’ı hedef alan saldırılar ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacakları ile ilgili yalan dozu yüksek kara kampanyalar Türkiye’yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır.

* Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda ‘beni hapse atmak istiyorlar’ diye yakınıyor. Oysa hakkında düzenlenip, TBMM’ye gönderilen fezlekelerin içeriğinden hiç bahsetmiyor. Buna hiç cesaret edemiyor.

“KILIÇDAROĞLU MAĞDUR POZLARINI BIRAKSIN”

* Bunlar gerçekten de yalancının daniskasıdır. Kılıçdaroğlu paylaştığı bir videoda beni hapse atmak istiyorlar diye yakınıyor. Bir yanda adalet ve hukuka vurgu yapan, diğer yanda hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir çıkmazdadır.

* Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Kılıçdaroğlu mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi sözlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün.

* Kimse hukuktan üstün değildir. Fezlekeler TBMM’ye intikal etmiştir. Gazi Meclis, kanun kaçaklarının meskeni olamaz. TBMM karma komisyonunda bekletilen fezlekelerin bir an evvel görüşerek genel kurula getirilmesi, şüpheli olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının derhal kaldırılması gerekir. Hukuk diyorsak gereğini mutlaka yapmakla mükellefiz.

* Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır.

“SÖZ VERİYORUM CHP’YE DESTEK VERECEĞİZ”

* Söz veriyorum; ilk kez CHP’ye destek vereceğiz. Türkiye’de hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir.

* Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları tescilli olan, PKK’nın tasması boğazlarına geçen HDP’li vekillerin fezlekelerin görüşülmesi niye gecikmektedir?

* TBMM Başkanı’nı göreve davet ediyorum. Tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin arka kapıdan tekrar TBMM’ye kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.

“TERÖR PROPAGANDASI NASIL HAK İHLALİ OLUR”

* Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK/KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevi'nde bulunan söz konusu karanlık şahsın, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine Anayasa Mahkemesi karar vermiştir.

* Yani CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor? Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkıya için de hak ihlali kararı verilecek midir?

* Anayasa Mahkemesi bu tip davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor? Gergerlioğlu gibileri milletin hakkını hukukunu çiğnerken bir şey yok da, bu çiğneyen ayaklara hesap sorulduğunda mı maraza çıkıyor?

* Anayasa Mahkemesi bölücüler lehine hak ihlaline hükmederken, devletimizin, milletimizin, şehitlerimizin, milli şerefimizin tartışılmaz hak ve tarihi çıkarlarını gasp ettiğinin farkına ve bilincine ne zaman varmayı planlıyor?

* Ne hakkı, neyin ihlali, ne zamandır hainin hakkı oluyormuş? Şayet oluyorsa kahramanların hakkını ne yapacağız? Türk milletinin hakkını nereye koyacağız? Hiç kimse bugünkü sıfatlarına güvenip de yanlışa ortak olmamalıdır. Volkan olsalar bile, sonları elbette bir avuç küldür.

İP’İN HDP’NİN DİBİNDE NE İŞİ VAR

* İP’in başkanı yine meşrebine uygun açıklamalar yapmış. Bizim ve AK Parti’nin HDP’yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan şeytan olduklarını bilmiyor mu? İP’in HDP’nin dibinde ne işi vardır?

İP Başkanı’nın bozuk ve buhranlı dili söz konusudur ki ya ne dediğini bilmiyor ya da aklı almıyor. Bu küstah ve hayasız üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiştir.

* Aynı üslup FETÖ ve PKK’nın üslubudur. Kürt kökenli kardeşlerimize hiç kimsenin kırıcı bir ithamı olmamıştır. Geçmişte MHP’yi yaralamaya azmeden bu müfteriye teröristin kim olduğunu Kürt kökenli kardeşlerim öğretecektir. Kürt’ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. Terörist PKK’dır, KCK’dır, FETÖ’dür, DEAŞ’tır, DHKP-C’dir.

* Zilleti yalnızca siyasette aramak yeterli değildir, bunlar bazen sözde yazarlardır. Bazen üniversite zeminini kullanmak isteyen fırsatçı mihraklardır, bazen araştırma şirketleridir, bazen sözde düşünce kuruluşlarıdır.

* Bazen kadrolu sahte aydınlardır. Bu zilleti çekmeye hiçbir kantar çekmez. Türk milleti İzmiriyle, Siirtiyle, Eskişehiriyle, Batmanı, Balıkesiriyle ayağa kalkacak ve bu ihanete topyekun karşı koyacaktır. Etnik bölücülük zihniyetine izin vermeyecektir.

“KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANI OLURSA KÜRDİSTAN KURULUR”

* Zillet ittifakının Türkiye'de sorumluluk aldığı bir süreçte, eskaza Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde zalimlerin ve emperyalist çevrelerin 1,5 asırlık projesi olan Kürdistan'ın kurulması için her şey tamamlanmış, ihanet kıvama gelmiş olacaktır.

* Tehlike işte budur, tehdit bu denli ağırdır, tezgah bu kadar sinsidir. Türk milleti bunu asla kabul edemez. Bu zilleti çekmeye hiçbir kantar yetmez, yetemez. Milletimiz bir olur, birlik olur, zillete unutamayacağı dersini verir.

* Türk millet Doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle ayağa kalkacak ve bu ihanete topyekûn karşı duracaktır. Teröre teslimiyeti kabul etmeyecektir. Ve etnik bölücülük zilletine geçit vermeyecektir.

* CHP Genel Başkanı'na bakarsanız, YPG kendi vatanını koruyan bir örgüttür ve bize saldırması da söz konusu değildir. İP Başkanı'na kulak verirseniz, HDP Kürt siyasal hareketidir, hatta terörist Demirtaş ile kahvaltı sofrasında buluşmak bahtiyarlıktır.

* Bu zillet ittifakının ana paydaşları, HDP'yi dost görüp sahiplendikleri kadar terörle mücadele eden kahramanları sahiplenecek milli dirayeti gösterememişlerdir. Bu utanç duyulacak bir kırılma ve zaaftır.

KİM DEMİŞ ‘SOYLU SAHİPSİZ’ DİYE

* Terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum.

* Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır.

* Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir.

* Zelil emel failleri terörle mücadeleyi sekteye uğratma arayışındadır. Zillete batanlar, sütre gerisine saklanıp iftira oku atanlar Sayın Soylu'yu yıpratma gayesiyle PKK/PYD/YPG'yi selamlarken şirinlik taslama hevesindedir.

* Geçin bunları geçin, terörle mücadeleyi dağda taşta, sınır içinde sınır ötesinde cesaretle yürüten bir hükümeti, bir bakanı, topyekûn tüm güvenlik güçlerimizi ama, ancak, fakat demeden önşartsız destekledik, bundan sonra da destekleyeceğiz.

* Bizim bu türden tahrik ve tacizlere karnımız toktur, tahammülümüz yoktur, mücadele kararlılığımız ise ziyadesiyle çoktur.