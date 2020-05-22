AKP'li Vekilden Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde inleceme

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile birlikte yapımı tamamlanmak üzere olan Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Hastanenin son durumu hakkında bir açıklama yapan Milletvekili Aydın; “Hastanemiz son teknoloji ile donatılmış modern ve konforlu yapısıyla birlikte şehrimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde inşa edilmiştir. Özellikle son dönemde sağlık sektörünün önemine binaen vatandaşlarımıza hizmet verecek ve şehrimizin sağlık alanındaki yükünü önemli ölçüde azaltacak olan hastanemiz, atanacak olan yeni sağlık personellerine de iş istihdamı sağlayacaktır.” dedi.

Milletvekili Aydın, şöyle devam etti;

“AK Parti iktidarıyla sağlıkta yeni bir döneme giren ülkemiz, dün sağlık alanında yaptığı yatırımların meyvesini bugün toplamaya devam ediyor. Koronavirüsle mücadelede diğer ülkelere nazaran başarılı bir süreç yürüten Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atılan adımlar sayesinde her gün daha da iyiye gidiyor. Şüphesiz ki bu başarılı süreç Türkiye’nin sağlık alanında güçlü temellere sahip olmasından ve vatandaşlarımızın, aldığımız tedbir kararlarına riayet etmesinden dolayıdır.

İnşa sürecinin yüzde 95’i tamamlanmış ve son aşamaya gelinmiş olan hastanemiz kısa bir süre sonra faaliyete geçecek ve vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti sunacaktır. Giresun’a yakışır bir yatırım olan hastanemizin temelinden inşa sürecine kadar hastanenin yapılmasında ve şehrimize kazandırılmasında katkıda bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, görev sürelerinde destek olmuş Sağlık Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve özellikle bu hizmetin ilimize kazandırılması noktasında büyük emek ve gayreti olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nurettin Canikli’ye teşekkürü borç biliriz. Devletimizin şanına, milletimizin ihtiyacına uygun on numara bir yatırım olan hastanemizin, başta Giresunlu hemşehrilerim olmak üzere hizmetinden yararlanacak olan tüm bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.”