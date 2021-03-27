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AKP'li Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili 'Parayı nereden buldu' iddiası

Kokain ve milyonluk araçlarıyla gündeme gelen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun önlenemez yükselişinin hikayesi. Günboyu yazarı Fatih Ergin bombayı patlattı

POLİTİKA 27.03.2021, 11:12 27.03.2021, 11:23 Murat Aydın
AKP'li Kürşat Ayvatoğlu ile ilgili 'Parayı nereden buldu' iddiası

Kokain ve milyonluk araçlarıyla gündeme gelen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun önlenemez yükselişinin hikayesi. Günboyu yazarı Fatih Ergin bombayı patlattı

Lüks bir araç içinde uyuşturucu kullandığı görüntülenen ve AKP Genel Merkezi’nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışman ya da özel kalem olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu hakkında Günboyu yazar Fatih Ergin'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatih Ergin, Kürşat Ayvatoğlu'nun yükselişi anlattı.

Türkiye Kürşat Ayvatoğlu ismini lüks bir araç içinde uyuşturucu kullandığı görüntülerle duydu. AKP Genel Merkezi’nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışman ya da özel kalem olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun geçmişini Günboyu yazarı Fatih Ergin sosyal medya hesanından paylaştı. 

Ergin, "Kokain ve kumar ile gündeme gelen AKP'li Kürşat Ayvatoğlu'nun önlenemez yükselişi" başlığı ile paylaştığı açıklamada, Ayvatoğlu'nun yükselişini anlattı.

İşte Fatih Ergin'in o açıklamaları:

"KOKAİN VE KUMAR İLE GÜNDEME GELEN AKP'li KÜRŞAT AYVATOĞLU'NUN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ! 

Ayvatoğlu, Kastamonu araba pazarında 5 TL'ye fotoğraf çekerken, 2014'te belediye AKP'ye geçince Kültür  Müdürü oluyor. Şirket kurup belediyeye ajanda, kalem takvim vs gibi promosyonları satıyor.

Belediye personelinin aktardığına göre, Ayvatoğlu'nun bastığı kağıt üzerinde 100 bin takvim görünüyorsa, bunun 15-20 bini belediyeye geliyor! Diğer promosyonlarda da yöntem aynı. Bu arada sıfır bir BMW alıyor ama dönemin belediye başkanının isteği ile satıp yerine Audi alıyor.

İşleri büyütüp Kastamonu’da yeme- içme sektöründeki birçok firmaya ortak oluyor. İşlerini aynı şekilde yürütüyor. Mesela; ortak olduğu bir çekme helva firması neredeyse her gün belediyeye helva satıyor. Tabi yine kağıt üzerinde görünenden çok daha azı belediyeye geliyor!

2019’da AKP belediyeyi kaybedince ortaya çıkan ve ulusal basında da haber olan 100 bin liralık pastırma faturası da yine onun icraatlarından! AKP’nin kaybetmesinin ardından Ankara’da bir rezidansa taşınıyor ve bağlantıları sayesinde genel merkeze geçiyor…

Ve buraya kadar olanlar, buzdağının görünen yüzünden küçük bir kesit…"

ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖZALTINA ALINDIĞINI BİLDİRDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görüntüleri tepki çeken Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.

AKP İLİŞİĞİNİ KESTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz de Ayvatoğlu'nun partiyle ilişiğini kestiklerini duyurdu. 

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demiröz, "Dün akşam kabul edilemez video ile ortaya çıkan ve büro personeli olarak görev yapan şahsın partimizle ilişiği kesilmiştir. Türk aile yapısıyla, milli ve manevi değerlerimizle tamamen zır görüntüler bizleri derinden yaralamış, söz konusu şahıs hakkında içişleri bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılmış olup, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da uyuşturucu bağımlılığı konusunda sürece müdahil olmuştur. Söz konusu görüntülerle partimizi yaralamak ve yıpratmak isteyenler bilmelidir ki partimizi manevi ve ahlaki değerlerimizle yan yana durmayan hiçbir eyleme ve kişiye müsamahası yoktur" ifadelerini kullandı.

#KürşatAyvatoğlu #kokain #Lüksaraç #akp #Günboyu #yazar #FatinErgin
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