AKP'li Babaoğlu'nu, MHP'liler 'bozkurt' selamı ile karşıladı

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, referandum çalışması sırasında ziyaret ettiği Beyşehir MHP İlçe Teşkilatı’nda 'Bozkurt' işareti ile karşılanıp uğurlandı.

Babaoğlu, ziyaretin ardından Twitter hesabından fotoğraflar ve video paylaşarak 'Milliyetçi Hareket Partisi Beyşehir İlçe teşkilatı bizi böyle uğurladı' diye yazdı.



Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, referandum çalışmaları kapsamında dün beraberindeki Ak Partili Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve partililerle birlikte MHP Beyşehir ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe binasının koridoruna sağlı sollu dizilen MHP'li gençler, Ak Partili heyeti 'Bozkurt' işareti yaparak karşıladı. MHP Beyşehir İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Keni ile bir süre görüşen Ak partili heyet binadan ayrılırken MHP’li gençler yine 'Bozkurt' işareti ile uğurladı.



Dün gerçekleşen ziyaretin ardından Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu 'Twitter' hesabından MHP’li gençlerin 'Bozkurt' işareti ile kendilerini uğurlarken çekilmiş fotoğraf ve videosunu paylaşarak 'Milliyetçi Hareket Partisi Beyşehir İlçe teşkilatı bizi böyle uğurladı. 16 Nisan'da güçlü bir #Evet için Beyşehir tek vücut' yazdı.



Ak Parti Milletvekili Babaoğlu’nun MHP binasından ayrılırken paylaştığı görüntüde de MHP’li gençlere ’İnşallah hep beraber evet. 16 Nisan’da güçlü bir evet' diye seslendiği görüldü.



Babaoğlu sosyal paylaşım sitesi facebook hesabından da MHP Beyşehir İlçe teşkilatı ziyaret fotoğraflarını paylaştı. Babaoğlu MHP ziyareti ile ilgili ise 'Bugün bir diğer durağımız Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yeni Anayasa Paketinde birlikte çalıştığımız ve 18 maddeyi birlikte geçirerek halkımıza götürdüğümüz, Milliyetçi Hareket Partisinin Beyşehir İlçe Başkanlığıydı. Yeni Anayasa çalışmalarının hayırlı olmasını diledik ve çalışmalarında kolaylıklar diledik. Yakın ilgilerinden ve uğurlamalarındaki nezaketten dolayı teşekkür ediyorum' notunu yazdı.

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)