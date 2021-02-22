AKP İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan şaşırtan açıklama: Aday değilim

İstanbul'un her noktasında Cumhurbaşkanı-AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İl Kongresi ile ilgili reklamları yer alırken, bir anda AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, çarşamba günü yapılacak olan AK Parti İstanbul 7.Olağan Kongresi'nde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Bu açıklama partililer arasında büyük şaşkınlık oluşturdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "24 Şubat Çarşamba gerçekleştireceğimiz AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongremizde aday olmayacağımı, görevimi başka bir dava arkadaşıma devredeceğimi tüm kamuoyuna duyururum. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için 'Durmak Yok Yola Devam!" ifadelerine yer verdi.