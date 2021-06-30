banner314

banner325

Son Dakika

AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, "6 ay sonra seçim var" ironisi!

Ak Parti (AKP) Genel Başkanı Erdoğan'ın canlı yayında "6 ay sonra erken seçim var duydunuz mu?" sözleri bir an şaşırttı, sonra ironi yaptığı anlaşıldı. 

POLİTİKA 30.06.2021, 13:07 Murat Aydın
5
AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, "6 ay sonra seçim var" ironisi!

Ak Parti (AKP) Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş mesajlar! Erdoğan'ın konuşmasında "6 ay sonra erken seçim var duydunuz mu?" sözleri bir an şaşırttı, ama ardı gelince ironi yaptığı anlaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Canlı olarak izleyebilirsiniz...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan olarak toplantıya katıldı. Erdoğan, burada haftalık gündem konularını değerlendiriyor, önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'siyasetçi görünümlü ruh hastası' olarak niteleyen Erdoğan, "6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi? Duymadınız mı? Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. Bay Kemal diyorsa doğrudur!" diyerek dalga geçti.

İşte AKP Lideri Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan satır başları...

  •  Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda bambaşka bir fotoğraf vardır.
  • CHP dışardan bir takım sözler aldı...
  •  Dışardan ve içerden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha yıkıcı, ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor... CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar.
  •  Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksjensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj yalanları milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır.

Yalan terörü... Ruh hastası...

  • Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.
  • Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftiralarına maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.
  •  Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes uyuşturucu satıcısıdır, herkes satılmıştır.
  • -Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz.
  •  Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi?

  •  6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi? Duymadınız mı? Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. Bay Kemal diyorsa doğrudur! Bunlar adeta yalan makinesidir. Ancak bilmeleri gereken bir şey var. Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Haziran 2023 Türkiye'nin erken seçim tarihidir. Cumhur İttifakı olarak ilan ettiğimiz tarih budur...
  • Hani kimse belediyelerde işten atılmayacaktı?
  •  Ne demişti? Kimse belediyelerden atılmayacak. Öyle demedi mi? Dedi. Peki, o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı? AK Partili olduğu zaman, ona zaten dayanması mümkün değil. Kapıya koyuyorlar.
  •  Gerek belediyelerin yan kuruluşlarında, gerekse memur statüsünde olanlar var. Acımasızca kapıya koyuyorlar. Bütün bunlar bile, hepimizin üzerindeki sorumluluğun ağırlığını göstermeye yeter de artar bile. Bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Bunların Uluslararası Tahkim'den haberi yok

  •  Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz. Bunlar ise iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi, yıkım siyasetçi CHP'nin genlerinde var. 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır.
  •  Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yatırımlarını çekmeye uğraştığımız ülkeye bile parmak sallıyorlar. Kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz diyorlar. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar.
  •  Bunlar daha şimdiden, devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var, bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur da onun için. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci.
  •  Sadece Kanal İstanbul beyanları ile bile ne yasa, ne anayasa, ne devlet adabı tanımadıklarını ortaya koymaktadırlar. Biz Kanal İstanbul dedik, onların İstanbul için çok daha büyük bir proje önermesini beklerdik. Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız' diyorlar. Bu nedenle 19 yıldır kendimizle yarışıyoruz. CHP ve yandaşlarının yalan kampanyalarına, yalan terörüne vatandaşlarımızın aldanmamaları gerekiyor.

Kanal İstanbul'un kazısına da süratle başlıyoruz

  • -Türkiye bugüne kadar bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul Projesi'ne de aynı şekilde kavuşacaktır. Bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a limanı ile ihracatımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bismillah dedik. Kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, kentsel dönüşümde yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır.

Bunlar sadece yalan üretsinler, dedikodu üretsinler...

  •  Kanal İstanbul projesi ile ilgili ileri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz. Hiçbir ciddi meselede dişe dokunur çabasını görmediklerimizin Kanal İstanbul'a karşı propaganda yürütmeleri zavallılık örneğidir. Bunların siyasette zamanı takip diye bir anlayışları yok. Bu ülkede neler oluyor, haberleri yok. Bunlar sadece dedikodu üretsinler, yalan üretsinler, yalan terörü ile de milleti aldatmaya çalışsınlar. Bunca yıldır aklınız neredeydi?

Kanal İstanbul kentsel dönüşümün de yükünü alacak

  •  Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Milletimiz yaşanan her şeyi görüyor, not ediyor. Zamanı geldiğinde herkese hak ettiği muameleyi yapacaktır. Bu projenin bir özelliği de kentsel dönüşüm yükünü alacak olmasıdır. Projenin yanı başında Avcılar var. Biz burada ciddi deprem felaketleri geçirdik.
  •  Şimdi biz vatandaşlarımıza buralara yerleşebilirsiniz diyeceğiz. Vatandaşlarımızı sıkıntılı bölgelerden çıkaralım istiyoruz. Biz bunları düşünüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle dev bir proje iktidarı ile muhalefeti ile ülkelerin milli gurur kaynağıdır. Milletimiz bu ufuksuz, çapsız, ferasetsiz muhalefetin yüzünü geçmişteki acı tecrübelerle bildiği için sözlerine itibar etmiyor.

'Katarlılara sınavsız tıp eğitimi' yalanı...

  • CHP'nin başındaki zatın, üniversite sınavı arefesindeki ihaneti bile örnek olarak yeterlidir. Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını, utanmadan, 2 milyon 600 bin öğrenciye ve ailelerine saygı duymadan tekrarlayacak kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir. Bu ne terbiyesizliktir. Bir ülke ki, aramızda ilişkilerimiz var. Bu ülkenin bizimle olan ilişkilerini bir kenara koyup kalkıp Katarlı öğrenciler sınavsız olarak imtihana girebilecekler diyorsunuz. Tepeden tırnağa yalan. Bunlar zaten yalan dersini özellikle alıyorlar
#cumhurbaşkanı #Erdoğan #kılıçdaroğlu #akp #akparti #grup toplantısı
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 03:28
Güneş 05:28
Öğle 13:13
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir