AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan, "6 ay sonra seçim var" ironisi!

Ak Parti (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş mesajlar! Erdoğan'ın konuşmasında "6 ay sonra erken seçim var duydunuz mu?" sözleri bir an şaşırttı, ama ardı gelince ironi yaptığı anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Canlı olarak izleyebilirsiniz...

AK Parti TBMM Grup Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan olarak toplantıya katıldı. Erdoğan, burada haftalık gündem konularını değerlendiriyor, önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'siyasetçi görünümlü ruh hastası' olarak niteleyen Erdoğan, "6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi? Duymadınız mı? Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. Bay Kemal diyorsa doğrudur!" diyerek dalga geçti.

İşte AKP Lideri Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında verdiği mesajlardan satır başları...

Türkiye 2023'e yürüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor. Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile muhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda bambaşka bir fotoğraf vardır.

CHP dışardan bir takım sözler aldı...

Dışardan ve içerden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP, giderek daha yıkıcı, ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor... CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar.

Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksjensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaseti kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj yalanları milletimizin üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır.

Yalan terörü... Ruh hastası...

Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftiralarına maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.

Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes uyuşturucu satıcısıdır, herkes satılmıştır.

-Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz.

Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi?

6 ay sonra erken seçim var haberiniz var değil mi? Duymadınız mı? Yeni mi duydunuz? Bay Kemal öyle diyor. Bay Kemal diyorsa doğrudur! Bunlar adeta yalan makinesidir. Ancak bilmeleri gereken bir şey var. Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Haziran 2023 Türkiye'nin erken seçim tarihidir. Cumhur İttifakı olarak ilan ettiğimiz tarih budur...

Hani kimse belediyelerde işten atılmayacaktı?

Ne demişti? Kimse belediyelerden atılmayacak. Öyle demedi mi? Dedi. Peki, o günden bugüne belediyelerden personeller atılmaya başlandı mı? AK Partili olduğu zaman, ona zaten dayanması mümkün değil. Kapıya koyuyorlar.

Gerek belediyelerin yan kuruluşlarında, gerekse memur statüsünde olanlar var. Acımasızca kapıya koyuyorlar. Bütün bunlar bile, hepimizin üzerindeki sorumluluğun ağırlığını göstermeye yeter de artar bile. Bunun için girmedik ev, dokunmadık yürek, kazanmadık gönül bırakmayacağız diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.

Bunların Uluslararası Tahkim'den haberi yok

Biz, 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyaseti ile yönettik, yönetiyoruz. Bunlar ise iktidarlarını yıkım siyaseti üzerine bina etmeye kalkıyorlar. Gerçi, yıkım siyasetçi CHP'nin genlerinde var. 3 köprünün her birine de CHP karşı çıkmıştır. Bu ülkede yapılan ne kadar baraj, yol, havalimanı varsa CHP hepsinin önünü kesmeye çalışmıştır.

Kanal İstanbul için aynı takozluğu yapmaya çalışıyorlar. Yatırımlarını çekmeye uğraştığımız ülkeye bile parmak sallıyorlar. Kredi verecek olursanız bunları ödemeyiz diyorlar. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar.

Bunlar daha şimdiden, devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok. Uluslararası tahkim mekanizması var, bundan da haberleri yok. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödedik. Devlet budur da onun için. Hayal bile değil bunların iktidar olma süreci.

Sadece Kanal İstanbul beyanları ile bile ne yasa, ne anayasa, ne devlet adabı tanımadıklarını ortaya koymaktadırlar. Biz Kanal İstanbul dedik, onların İstanbul için çok daha büyük bir proje önermesini beklerdik. Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi 'yaptırmayız' diyorlar. Bu nedenle 19 yıldır kendimizle yarışıyoruz. CHP ve yandaşlarının yalan kampanyalarına, yalan terörüne vatandaşlarımızın aldanmamaları gerekiyor.

Kanal İstanbul'un kazısına da süratle başlıyoruz

-Türkiye bugüne kadar bunca esere nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul Projesi'ne de aynı şekilde kavuşacaktır. Bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Aynı zamanda İstanbul'a limanı ile ihracatımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bismillah dedik. Kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Toplamda 500 bin kişilik şehirler, İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, kentsel dönüşümde yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır.

Bunlar sadece yalan üretsinler, dedikodu üretsinler...

Kanal İstanbul projesi ile ilgili ileri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka bir işe yaramaz. Hiçbir ciddi meselede dişe dokunur çabasını görmediklerimizin Kanal İstanbul'a karşı propaganda yürütmeleri zavallılık örneğidir. Bunların siyasette zamanı takip diye bir anlayışları yok. Bu ülkede neler oluyor, haberleri yok. Bunlar sadece dedikodu üretsinler, yalan üretsinler, yalan terörü ile de milleti aldatmaya çalışsınlar. Bunca yıldır aklınız neredeydi?

Kanal İstanbul kentsel dönüşümün de yükünü alacak

Aziz Milletim, değerli kardeşlerim, şunu özellikle bilmenizi istiyorum. Milletimiz yaşanan her şeyi görüyor, not ediyor. Zamanı geldiğinde herkese hak ettiği muameleyi yapacaktır. Bu projenin bir özelliği de kentsel dönüşüm yükünü alacak olmasıdır. Projenin yanı başında Avcılar var. Biz burada ciddi deprem felaketleri geçirdik.

Şimdi biz vatandaşlarımıza buralara yerleşebilirsiniz diyeceğiz. Vatandaşlarımızı sıkıntılı bölgelerden çıkaralım istiyoruz. Biz bunları düşünüyoruz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle dev bir proje iktidarı ile muhalefeti ile ülkelerin milli gurur kaynağıdır. Milletimiz bu ufuksuz, çapsız, ferasetsiz muhalefetin yüzünü geçmişteki acı tecrübelerle bildiği için sözlerine itibar etmiyor.

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