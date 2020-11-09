AKP'den Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili açıklama: Cumhurbaşkanı takdiri...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettiğini duyurmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Çelik, şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma Cumhurbaşkanının takdirindedir.

* Buradaki mesele bunu kabul edip etmemedir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmak uygun değildir.

* Cumhurbaşkanımız, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır.

* Devlet krizi olarak adlandırılacak herhangi bir tıkanma söz konusu değildir.