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AKP'den ayrılıp parti kuran Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte bugün (11 Mart Perşembe) saat 13.30’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkez Binası’nda ziyaret etti.

POLİTİKA 10.03.2021, 15:09 Murat Aydın
AKP'den ayrılıp parti kuran Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyetle birlikte bugün (11 Mart Perşembe) saat 13.30’da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı DEVA Partisi Genel Merkez Binası’nda ziyaret etti. İki lider, görüşmeleri sonrası düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, gündemdeki Anayasa ve iğer konularla tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, gündemdeki tüm gelişmelerin erken seçim işareti olduğunu söyledi.

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Anayasa tartışmaları: İyi niyet görmüyoruz

İki genel başkanda gündemdeki Anayasa tartışmalarına değindi.  Davutoğlu, DEVA Partisi'yle olan temasların artacağını belirterek, Anayasa tartışmalarının "bir gündem değiştirme çabası olduğunu" söyledi.

Davutoğlu, "İyi niyet, samimiyet görmüyoruz" dedi. Takvim gazetesinin, "Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın" manşetine gönderme yapan Davutoğlu, "Sayın Erdoğan ve Bahçeli tarafından imzalanmalı ve Türkiye basın tarihinin kara lekesi olarak asılmalı" ifadelerini kullanıldı. Davutoğlu, basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtta Türkiye'deki son gelişmelerin erken seçim işareti olduğuna dikkat çekti.

Babacan: Yönetim sorunu var

"Türkiye'nin gidişatına baktığımız zaman 90'lara hızla dönüş var" diyen Babacan ise ekonomi yönetiminde Turgut Özal döneminin de gerisine gidildiğini kaydetti. 

Babacan, "Hukukun üstünlüğü diye bir kavram ilke neredeyse kalmadı. Anayasa'nın bağlayıcı bir metin olarak kabul edilmediği bir ülkede hukukun üstünlüğünden bahsetmek mümkün değil. Şu anda ülkemizin yönetim sistemi sorunu var aynı zamanda yönetenlerin zihniyetiyle ilgili de sorun var. Sistem değişikliğinin yanında zihniyet değişikliği de şart" diye konuştu.

Babacan'dan ana dil açıklaması

İkili, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ana dil sorusuna yanıt veren Babacan, "Bir insanın annesinin konuştuğu dili konuşması, öğrenmesi, bu dilin yaşatılması temel bir insan hakkıdır. Biz anadil konusunda temel bir insan hakkı olarak bakıyoruz" dedi.

Davutoğlu da  Uygur ve Doğu Türkistan'a ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Mesele Uygur ve Doğu Türkistan söz konusu olduğunda vicdanın ayağa kalkması lazım. Şu anda açık veya net bir şekilde bütün dünyanın hemen hemen üzerine müttefik olduğu bir gerçek var ki kardeşlerimiz ağır bir toplama kamplarından 'soykırım' ifadesine uygun şekilde seyrediyor. Kadınlar toplu tecavüze uğruyor, kısırlaştırılıyorlar. Çin'i meşrulaştırma çabası insan hakları konusunun yüz karasıdır" ifadelerini kullandı.

Valilerin Erdoğan'a destek açıklaması

Valilerin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek verdiği kampanyaya yönelik soruya yanıt veren Babacan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ne zamanki bir siyasi partinin bayrağı Cumhurbaşkanlığı forsunun yanına kondu, devleti oluşturan omurganın da sonu verilmiş oldu. Genel başkan şapkasını takıyor, il başkanlarına talimat veriyor, Cumhurbaşkanlığı şapkasını takıyor valilere talimat veriyor. Bir rektör göreve geliyor, iktidar partisinin il başkanına teşekkür ediyor. Sistem değişikliği bu sebeple de ülkenin ihtiyacı."

#Gelecek Partisi #devaPartisi #AliBabacan #AhmetDavutoğlu #TürkiyeGünemi #anayasa #Geçimeri
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