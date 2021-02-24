AKP Başkan'ı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşma yapan Erdoğan'a görme engelli Tuana Şahin'den sürpriz bir karşılama yapıldı. "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı ile karşılanan AKP Başkanı Erdoğan'da şarkıya eşlik etti.Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Aziz İstanbullular, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Saygıdeğer divan sizleri özellikle selamlıyorum. Kongremizde görev üstlenecek arkadaşlarımızı, il yönetimimizi şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

AK Parti İstanbul teşkilatlarımızda ana kademede, kadın, gençlik kollarında vazife üstlenmiş, partimize katkı vermiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimizden darülbekaya irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum.

Kurulduğu günden bugüne AK Parti'de bir değişim rüzgarı eser. Değişim dediğimiz hayatın gerçeğidir. Bazen de herhangi sebep aranmaksızın gelir kendini dayatır. Mesela bugün burada İstanbul'un her sokağını, her hanesini muhabbetle kucaklayacağına inandığımız bir dava arkadaşımıza il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz.

Osman Nuri Kabaktepe çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza sadakatine bizzat şahitlik ettiği kardeşimizdir. Bayram Şenocak kardeşimden devraldığı sancağı çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bayram Şenocak kardeşime ve ekibine hizmetleri sebebiyle şahsım, yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.

İnşallah bu iş tabii burada bitmiyor. Kendileriyle bundan sonra farklı platformlarda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Partimizin 7. Olağan Kongre sürecini ülkemizin her yerinde değişimin vesilesi haline dönüştürmeye çalıştık. İlçe teşkilatlarımızda yüzde 70, il teşkilatlarımızda yüzde 65'i bulan oranlarda yeni isimler nöbeti devraldılar. Bu gece saat 03.00'e kadar beraber çalıştık.

Şu anda mevcut yönetimimizin yaş ortalaması 39. Genç, dinamik bir yapıyla inşallah yola devam. Yönetimimizde en son bildiğim kadarıyla 15 hanım kardeşimiz vardı değil mi? Bu da AK Parti'nin diğerlerinden farklı yanını ortaya koyuyor. Aynı şekilde bir o kadar da genç var. Bunlar da 30 yaş grubu altında. AK Parti dinamik bir parti. AK Parti bugünü değil geleceği kuşatan bir parti.

Kuruluşunun üzerinden 20 yıla yakın süre geçtiği halde hala Türkiye'nin en büyük partisi olmamızı, Türkiye'nin yönetiminde alternatifsiz konumunda bulunmamızı işte bu değişim gerçeğine borçluyuz. İlçe ve il kongrelerimizde hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Gençler yaş önemli değil demeyin. Fatih'in yaşı kaçtı ona bakacaksın. Fatih unutmayın gençler 21 yaşında bir çağı kapadı, bir çağı açtı."