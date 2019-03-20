Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

Akit TV muhabirine, Kılıçdaroğlu soruşturması

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayında, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı. Mehmet Özmen, dün, müze...

Akit TV muhabirine, Kılıçdaroğlu soruşturması
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı yayında, "Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor" diyen Akit TV muhabiri Mehmet Özmen hakkında, 'tehdit' suçundan soruşturma başlattı.
Mehmet Özmen, dün, müze haline getirilen Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde yaptığı canlı yayınlanan programda, bahçede bulunan darağacını göstererek, "Türk kamuoyunun idam edilmesini istediği kişiler var" dedi. Bu kişilerin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve Fetullah Gülen olduğunu söyleyen Özmen, bu isimlerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ismini verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özmen hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma ile ilgili başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"19 Mart 2019 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan Akit TV adlı televizyon kanalı muhabirinin; 'Türk kamuoyu Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin idam edilmesini bekliyor' şeklindeki sözleri üzerine, hakkında TCK 106/1 maddesi uyarınca 'tehdit' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328