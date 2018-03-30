Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, 16 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da, akşam yemeğinde bir araya geleceği açıklandı. İki liderin bir araya geleceği yemekte, Kıbrıs görüşmelerinin sürecinin belirleneceği ileri sürüldü.
Akıncı ile Anastasiadis, 16 Nisan'da görüşecek (1)
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis'in, 16 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'da, akşam yemeğinde bir araya geleceği...
30 Mart 2018 Cuma 14:09
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