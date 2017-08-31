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Ak Partili Yıldız: Bölgesel Kürt devleti Türkiye için tehdittir

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ () - AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili olarak, "Oradaki kurulabilecek veya referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel...

Ak Partili Yıldız: Bölgesel Kürt devleti Türkiye için tehdittir

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ () - AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin referandum kararıyla ilgili olarak, "Oradaki kurulabilecek veya referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel Kürt devleti aynı zaman da Türkiye için bir tehdittir’’ dedi.
Kayseri Valiliğinin düzenlediği 'halkla bayramlaşma' etkinliğine katılan Taner Yıldız, gazetecilerin Kuzey Irak'ta yapılacak referandumla ilgili sorularını yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemde hem Bağdat hem Erbil ile sözleşmeler yaptıklarını anlatan Taner Yıldız; şunları söyledi:
"Bağdat’ta gerek benim dönemimde gerekse de şimdiki Bakanımız Berat Albayrak döneminde Bağdat’la yapılan anlaşmalar ve Erbil’le yapılan sözleşmeler var. Hiçbir şekilde orada Kürdistan’ın kurulmasına tırnak içinde söylüyorum, asla bir  Kürt devletinin kurulmasına hiçbir açıdan müsamaha gösterilemez. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın bu konuda net ifadeleri ve tavırları oldu. Böyle bir gelişme , hem Irak’ın birliği beraberliği ,toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması hem de Türkiye’ye tehdittir. Oradaki kurulabilecek veya  bir referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel Kürt devleti, aynı zaman da Türkiye için bir tehdittir. Yapılan sözleşmeler hem Erbil, hem Bağdat hem de Ankara’nın Türkiye’nin menfaati ile bütünleşen bir sözleşmedir. Gerek petrol, gerekse de doğalgaz ile alakalı bütün işletmeler orada bir artı değer oluşturacaktır. Enerji Bakanımızın takip ettiği gibi, yok olan paylaşılmaz var olan paylaşılır. Petrol ve doğalgaz, toprak altında olduğu müddetçe bir savaş gerekçesi, toprak üstünde olduğu müddetçe barış gerekçesi olarak anılmıştır. Ne yazık ki dünyada böyledir. Ama, Türkiye yalnızca menfaat olgusunda orada sözleşmeleri ile bulunmamaktadır. Siyasi konu ile oradaki enerji konularının ben ayrıştırılacağına inanıyorum.‘’

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