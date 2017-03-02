AK Partili vekil ile sendika temsilcisinin fındık tartışması

Nedim KOVAN/ORDU, ()– ORDU'da düzenlenen Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda Ak Parti Milletvekili Metin Gündoğdu'nun, fındık fiyatıyla ilgili söz almak isteyen Tüm Köy Sen İl Temsilcisi Zekayi Sağra'yı konuşturmadığı iddia edildi. Milletvekili Gündoğdu, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddiayı yalanladı.

Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, 3 gün önce Ordu’da Altınordu Ziraat Odası’nda düzenlenen ‘Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu’ toplantısına katıldı. Toplantıda, Tüm Köy Sen Ordu Temsilcisi Zekayi Sağra, düşen fındık fiyatlarıyla ilgili basına açık bölümde söz almak isteyince kendisine müdahalede bulunulduğunu iddia etti.

Kendisiyle ilgili yerel basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunan milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Bir gazete olayı çarpıtarak yansıtmıştır. Olayda şahsıma ithaf edilen 'konuşturmadı' ibaresi hiçbir şekilde doğru değildir. Toplantıyı provoke etmek amacıyla orada bulunan sözde bir sendikacı, ne toplantı usulü, ne edep, ne de asgari saygı kurallarına riayet etmeden bir kısım hezeyanlarda bulundu. Her kesimden hemşehrilerimin temsilcisi olarak bu şahsa da söz verdirmeme rağmen, olayı çarpıtarak benim konuşturmadığımı iddia etmesi yalandır. Bu olay tamamen provokatif bir eylemdir. Şahsımda bir fındık üreticisi olarak fındığa kesin, kalıcı bir çözüm bulmak için üzerimize düşeni var gücümüzle yerine getirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak toplantıya ilişkin tartışmanın videosunu paylaştı.

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