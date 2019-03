AK Partili Türkmen'den müzikli, karanfilli Kadınlar Günü kutlaması

CUMHUR İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müzisyenler ile sokak sokak gezerek, kadınlara karanfil dağıttı.AK Partili Türkmen, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kent merkezinde birçok etkinlik gerçekleştirdi. Türkmen, Çankaya Kuğulu Park önünden otobüs üzerine kurulan müzik ekibi ile vatandaşlara karanfil dağıttı. Partisinin seçim stantlarında ziyarette bulunan Türkmen, Kadınlar Günü’nün çok özel bir miras olduğunu belirtti. Toplumun mayası olan kadınların yerel yönetimlerde yer alması için elinden geleni yapacağını kaydeden Türkmen şöyle konuştu:"Kadın elinin değdiği her yerde bir canlılık meydana gelir, her taraf güzelleşir. Kupkuru çöller bile yeşerir birden bire. Öte yandan kadın aynı zamanda doğuştan yerel yöneticidir. Kadın evi yönetir, kadın ekonomiyi yönetir, kadın çocuğu ve kısaca kadın yaşamı yönetir. Kadının yöneticilik vasfı doğuştan sahip olduğu bir değer, bu yüzden her kadın yerel yöneticidir doğuştan. Yüzlerindeki gülümsemeleri duyumsadık ve günümüzü bambaşka bir coşkuyla sürdürdük. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım. Kadınlarımızın hep güldüğü bir dünya diliyorum."Daha sonra AK Partili Türkmen ve beraberindekiler İmrahor Köyüne gitti. 100 adet çam fidanı diken Türkmen, "Bugün Dünya Kadınlar Günü ve dünya kadınlarına armağan olsun. Kadınlarımızla birlikte sevgiyle sulanıp büyüsün diye bu fidanları diktik" dedi.

