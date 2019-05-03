AK Partili Turan: YSK'nın karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı

Orhan AKTUĞ-Fatih DALDAL/LAPSEKİ-BAYRAMİÇ(Çanakkale), ()-ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde hükümet konağının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın, karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı" dedi.

Lapseki ilçesinde yeni Hükümet Konağı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye'nin 17 yıl öncesine göre soz sahibi olduğunu ve sözünün dinlendiğini belirterek, "Bunlar yatırımlardan, dik duruşlardan oldu. Sizlerin desteğiniz oldukça sırtımız yere gelmez. Hizmete giren Lapseki Hükümet Konağı birer somboldür, önemli olan bu binaların içerisinde sizlere yapılacak olan kaliteli hizmettir. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise, üretmek ve ülkeyi ayağa kaldırmak istediklerini ifade ederek, "Biz iş yapalım derken, üretelim derken, bu memleketi ayağa kaldıralım derken 5 sene seçim yok bırakalım siyasi kavgaları önümüze bakalım derken ısrarla birileri bu ülkenin büyümesini engellercesine ayağımızdan çekmeye çalışıyorlar. Siyasi polemik, kavga, tartışma olur. Hakaret ve iftira olmamak kaydıyla. Hepsi baş tacı. Her parti demokrasinin içerisinde güzeldir. Her fikir kıymetlidir. Bu ülkede çok sesliliğimiz bizi kıymetli yapar ama 82 milyonun ortak değerleri var. Ortak ruhu olmalı. Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan demek gibi. Bunun tartışması olmaz. Son dönemde hiç hak etmediğimiz bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelere bakıyorum TC ibaresi geri gelmiş. Kim kaldırdı da siz geri getiriyorsunuz.TC ile kimin sorunu olabilir. 82 milyon bu ülkenin içerisinde beraber yaşarken Türkiye Cumhuriyeti'ni büyütmekten başka hangi derdimiz var bizim. Kim dedi TC’yi kaldırıyoruz diye, nereden çıktı bu. Eskişehir’de, İzmir’de belediyenin girişinde TC yazmıyor. Ama İstanbul ve Ankara’da TC yazarak güya biz karşıyız, onlar taraftar. Bunlar çok ucuz, sığ ve yanlış polemikler. Ortak değerlerimizle oynamayın. Türkiye Cumhuriyeti ortak değerimizdir. Gazi Mustafa Kemal ortak değerimizdir. Türkiye’nin büyümesi ortak değerimizdir. Bizi ufak polemiklere, sığ polemiklere hapsetmeyin bırakın 15 yıl geride kaldı önümüzdeki yeni dönemde 5 yılı beraber ayağa kaldıralım. Ufak polemiklerden sığ polemiklerden bıktık artık. Türkiye Cumhuriyeti'ni sevmek bir tabelaya TC ibaresini yazmakla mı ya da yazmamakla mı olur ? Yoksa köprüleri, okulları, yolları, hükümet binalarını açmakla mı olur ? Türkiye Cumhuriyeti sevgisi Türkiye’yi yurt dışına şikayet ederek PYD komşumuz olsun diyerek, terör örgütlerine göz kırparak, ortaklarla yol yürüyerek mi olur, tek bayrak diyerek başlayıp, o rabiayı ortaya koyarak mı olur ? O yüzden ne olur yanlış yapanlara, polemik yapmak isteyenlere, siyasi kavgayı geride bırakmayanlara prim vermeyin. Bu ülke hepimizin ülkesi batarsak beraber batarız. Ama biz beraber çıkmaya, beraber yürümeye, beraber büyümeye aday insanlarız" diye konuştu.

'KARAR ÖYLE DE OLSA, BÖYLE DE OLSA BİZİM İÇİN BAŞ TACI'

Konuşmasının devamında İstanbul seçimlerine de değinen Turan, "İstanbul seçimleri karara bağlanamadı. İstanbul’da itirazlarımız çok önemli iddialarla bir haktır. Ama YSK karar verdiği zaman konu kapanmıştır. YSK demişse baş tacıdır, ne derse desin. İster o alsın, ister bu alsın. Biz sandığı, milli egemenliği esas bilen bir milletiz. Ama eğer iddialar araştırılmayacaksa, o kurumların ne işi var o zaman. Dün birileri çıkmış, 'Kızılay’da gezemez' diyor. Benim istediğim kararı vermezsen yanlışsın demek, tehdit etmek siyasi ahlaka uyar mı ? Diyoruz ki; YSK incelesin, hukuk, kanun içerisinde değerlendirmesini yapsın karar versin. Karar öyle de olsa, böyle de olsa bizim için baş tacı. Ama birileri görüyorsunuz, 'eğer bu kararı vermezse tehdit ederim, hakaret ederim, Kızılay’da yürüyemez' tarzı ancak diktatör adamların kullanacağı ifadeler kullanmaya başladılar. Bunlar yanlış şeyler. Biz hukuk içerisinde takibimizi yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesimiyle hükümet konağının açılışı gerçekleştirildi.

BAYRAMİÇ'TE TOKİ KURA ÇEKİMİ YAPILDI

Açılışın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla Bayramiç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı devam eden 179 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. 3+1 49 konut için 71 başvurunun yapıldığı kura çekiminde 49 kişinin yüzü güldü. 22 kişi ise üzüldü. 130 adet 2+1 konutta ise tersi bir durum yaşandı. Bu konutlar için 108 başvuru yapıldığından herkes sevindi.

FOTOĞRAFLI