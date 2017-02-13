AK Partili Turan : Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Amasya’da Genişletilmiş 63'üncü İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, "Bir çok CHP’li twitterdan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' diye ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya; 'Yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz. Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır" dedi.AK Parti Amasya İl Başkanlığının organizasyonunda Genişletilmiş 63'üncü İl Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Özarslan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Zobu ve parti üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.Burada konuşma yapan Bülent Turan, "Derdimiz yüzde 50 almak değil, öyle bir şey yapalım ki ülkemize yan bakan vesayet odakları, dış güçler, terör örgütleri aldığımız oylardan sonra tabiri caizse afallasınlar ve bir daha kendi oyunlarını bir daha ülkeye yan bakma iddialarını gözden geçirsinler istiyoruz. 50 yetmez, 60 olsun, 70 olsun diye sokak sokak, ev ev dolaşıyoruz" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1 Kasım’dan bugüne 10 bin yeni seçmen eklendiğini ve bunların da oyunu alacaklarını savunurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gür sedayla 'Evet' dediğini, CHP’nin içerisinde bir çok vatanseverin de evet diyeceklerini savunurken, "Yanlışlıkla HDP’ye oy vermiş, kandırılmış, onların saz çaldığına inanmış bir çok Kürt kökenli seçmen kardeşimiz evet diyecek. Biz bu paketi ısrarla anlatırken AK Parti’nin geleceği adına değil, bu milletin geleceği adına muhtemel risklerin yok olması için yapıyoruz. 2 ay teşkilata, evete, Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağız ve daha ötesinde bu milletin geleceğine sahip çıkacağız" dedi. Turan, şöyle devam etti:"Birçok CHP’li twitter'dan mesaj attı. '339 hain evet dedi, hesap verecekler' diye ağır ithamlarda bulundular. Hani zaman zaman diyorlar ya yok efendim 'hayır diyenlere itham varmış baskı varmış, hayır tam aksine evet diyenleri aşağılıyorlar', evet diyenleri yağmalıyorlar, evet diyen sporcuya, sanatçıya küfrediyorlar, siyasetçiye hayır diyorlar, ama biz şunu diyoruz; Evet diyen de hayır diyen de bu milletin evlatlarıdır."