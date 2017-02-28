AK Partili Taşkesenlioğlu: 28 Şubat'ta gelecek çalanların karşısında 16 Nisan'da 'Evet' diyelim

Nursima KESKİN / ANKARA, () - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 28 Şubat'ın insanların geleceğinden çaldığını söyleyerek, "Toplamda ekonomiye olan maliyet 363 milyar dolardı. Ve bu hepimizden sizden, bizden, bizden önceki nesillerin geleceklerinden çaldı,Ve bu yüzden 16 Nisan'da diyoruz ki bu gelecek çalanların karşısında asıl muktedirin millet olduğunu yeniden 'evet' diyerek göstermiş olalım" dedi.

AK Parti'nin kadın milletvekilleri, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın 20'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, o dönemde yaşananları anlattı. AK Parti'li Taşkesenlioğlu, 28 Şubat 1997 tarihinde hukukun üstünlüğünün ayaklar altında alındığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"28 Şubat adaletini tek parti döneminden, zulmünü 12 Eylül'den ve e maalesef ruhunu 27 Mayıs vesayetçi sisteminden aldı. Binler, on binler ve milyonlarca insan fişlendi o dönemde. 6 milyon insan sadece inancından dolayı fişlendi. 2 binden fazla firma yeşil sermaye adı altında bir gecede kapatıldı. 25 banka batırıldı 53 milyar dolar para bu ülkede sözüm ona bu ülkeye sahip çıkanların ceplerine birkaç günde aktarılmış oldu. Ve bizler 117 milyarlık IMF borcu ile 28 Şubat sürecinden sonra karşı karşıya kaldık. Sadece bu muydu? Toplamda ekonomiye olan maliyet 363 milyar dolardı. Ve bu hepimizden sizden, bizden, bizden önceki nesillerin geleceklerinden çaldı. Ve bu yüzden 16 Nisan'da diyoruz ki bu gelecek çalanların karşısında asıl muktedirin millet olduğunu yeniden 'Evet' diyerek göstermiş olalım"