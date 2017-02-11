Ak Partili Şahin: Sayın Kılıçdaroğlu, 'evet' dediğiniz için 3 çocuğunuz var

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Siz, Selvi Hanım'la oturduğunuz nikah masasında ‘Evet’ demeseydiniz, 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız. 'Evet' dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var Sayın Kılıçdaroğlu. Hayırda hayır yoktur. 'Evet'te hayır vardır" dedi.

Karabük'te partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Şahin, referandum sürecinde 'hayır' diyenlerin 10 yıl önce de cumhurbaşkanını halkın seçmesini amaçlayan anayasa değişikliğine ‘hayır’ dediklerini belirterek şöyle dedi:

"O zaman da 'millet cumhurbaşkanını seçmesin' dediler. 'Meclis seçmeye devam etsin' dediler. Başta da CHP. CHP, hala şimdi milletin kendi cumhurbaşkanını seçmesini içine sindirebilmiş değildir. 2010 yılında bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. Siyasi partiler buraya anayasa değişikliği önerilerini getirdiler. CHP’nin oradaki kendilerine göre hazırladıkları anayasa metninde cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi yazılıdır. CHP eğer güç olsa, yeniden halkından alıp Meclis'e seçtirecek. Bu halka güvensizliktir. Bu milli iradeye saygısızlıktır. Sık sık milli iradeden, millet egemenliğinden bahsediyorlar. CHP hala halkın seçtiği cumhurbaşkanlığı modelini benimseyebilmiş ve içine sindirebilmiş değildir. Ellerine bir fırsat geçse, yine halktan alıp Meclis'e vermeye çalışacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Siz, Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında ‘evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız. ‘Evet’ dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var Sayın Kılıçdaroğlu. 'Hayır'da hayır yoktur. 'Evet'te hayır vardır. 'Evet' dediğiniz için şu anda mutlu bir evliliğiniz var."

"Sandıkta 'evet’ dediğimizde biz artık cumhurbaşkanlarının başbakanların suratına anayasa kitapçığı fırlattığı bir ülkede olmayacağız. Çünkü başbakan olmayacak. Ülkemizde çift başlılık olmayacak" diyen Şahin, şöyle devam etti:

"Şu andaki anayasaya göre cumhurbaşkanları yetkilidir, ama sorumsuzdur. Cumhurbaşkanlarının tek başına yaptığı işlemler ve diğer işlemlerden dolayı şu anda yargılanmaları mümkün değildir. Sadece vatana ihanetten dolayı yargılanabilir diyor. Ama 1991’de Hıyanet-i Vataniye kanunu yürürlükten kaldırıldı. Şu anda cumhurbaşkanını yargılayacak vatana ihanetten dolayı herhangi bir yasal düzenleme de yok. Türkiye’de cumhurbaşkanını şu anda yargılamak mümkün değildir. Biz bu modelle cumhurbaşkanının yargılanması önündeki engelleri de kaldırıyoruz. Tek başına yaptığı kişisel tasarruflardan dolayı da yargılanacağı gibi, görev esnasında yapmış olduğu hatalardan dolayı da Cumhurbaşkanı yargılanabilecek."

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