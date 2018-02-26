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AK Partili Özdağ: Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var

BATMAN'da düzenlenen 'Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler' konulu konferansta konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında...

AK Partili Özdağ: Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var
BATMAN'da düzenlenen 'Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler' konulu konferansta konuşan AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ, Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu söyledi.
Batman Üniversitesi merkez kampüsünde 'Türkiye'nin ayaklarındaki pranga; Darbeler' konulu bir konferans düzenlendi. AK Parti Manisa Milletvekili ve TBMM Darbeleri İnceleme, Araştırma Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdağ'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rektör Aydın Durmuş, Ak Parti İl Başkanı Murat Güneştekin ile çok sayıda kişi katıldı. 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un nedenleri ve sonuçları hakkında konuşan Özdağ, "Bin yıldır biz bu topraklarda Ermeni'si, Kürt'ü, Türk'ü ve daha nice etnik kökenli insanlarla beraber yaşadık. Dünyadaki egemen güçler Çanakkale Savaşı'ndan beri bize düşmanlık besliyor. Bütün hayalleri sıcak denizlere inmek. Tarih boyunca 'böl-parçala-yönet' yöntemiyle hareket ettiler. Menderes'in iktidar olmasıyla tekrar hamleler başladı. Egemen güçler her zaman Türkiye'yi takip ediyorlardı. Türkiye'nin kalkınmasını istemediler" dedi.
'AKLINIZI KİRAYA VERMEYİN'
Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı'nın bulunduğunu belirten Özdağ, "FETÖ yalancıdır. Bu darbenin arkasında da o var. Neden Türkiye'ye gelmiyor, kendini savunmuyor? Gelsin, cezasını çeksin, kendini aklamaya çalışsın. Gerekirse cezaevinde yatsın. ABD'ye bilerek, planlayarak gitti. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında Batı var.Türkiye'yi idare etmek kolaydır. Yönetmek zordur. Yönetmeye kim kalktıysa çomak soktular. Küçük ölçekli bir devlet olmamızı istiyorlar. Aklınızı kiraya vermeyin. Okumazsanız yeni Fetullah Gülen'ler çıkar. Fikriniz hür olacak. Darbeye izin vermeyen çok önemli subay, emniyet çalışanları, basın mensupları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin içindeki vatan sevgisi darbeye izin vermedi. Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bertaraf edilseydi darbe başarılı olacaktı" diye konuştu.

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