AK Partili Muş: Bedelli süresini 21 gün olarak teklif edeceğiz 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik süresine ilişkin, "28 günlük bedelli askerlik süresinin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş, 25 yaş ve üstü için geçerli bedelli askerlik maliyetinin 15 bin lira olduğunu anımsatarak, 28 gün belirlenen gün sayısının ise 21'e düşürülmesi için komisyonda önerge vereceklerini söyledi. Tüm kesimleri dinleyerek teklifi oluşturduklarını belirten Mehmet Muş, kararı milletvekillerinin vereceğini söyledi. Muş şöyle konuştu:

"Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK'nın bugün ve gelecekle alakalı planlaması çerçevesinde 28 günlük teklfimiz bugün görüşülecek. Ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona bir öneride bulunacağız. 21 günlük temel askerlik eğitiminin ifa edilmesiyle birlikte vatandaşlarımız bu hizmetten yaralanacak ve askerlik görevini yerine getirmiş olacaktır. Teklif hazırlanıyorken tüm kesimlerin görüşleri, beklentileri, talepleri dikkate alındı. Belli bir grup değil tüm grupların, paydaşların bu anlamda ilgili tarafların tamamının görüşü dikkate alınarak hazılanmıştır. Milli Savunma Bakanlığı da söz konusu. Onları ilgilendiren bir mesele bu. Onların görüşleri önemli. Bugün komisyona 21 gün olarak yeni bir teklif sunacağız. Takdir TBMM'nin değerli milletvekillerinin."

'TEKLİFİ 21 GÜN OLARAK REVİZE EDECEĞİZ'

Mehmet Muş, 28 günlük bedelli askerliğe ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "MHP ile 15 Temmuz'dan sonra oluşturduğumuz Cumhur İttfakı'nı bu dönemde de sürdüreceğimizi söyledik. Her partinin farklı görüşleri olabilir ama şu an itibarıyla tüm tarafları dinleyerek teklifi 21 gün olarak revize edeceğimizi ifade ediyorum. TBMM'nin değerli milletvekilerinindir karar" dedi

'USUL VE ESASLARI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA BIRAKIYORUZ'

Firarilerin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Mehmet Muş, "Firariler konusu geldi. Usul ve esaslarla ilgili yetki Milli Savunma Bakanlığı'na verilmektedir. Askerlik meselesini ilgilendiren vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak hareket edecektir. Teknik boyutu usul ve esasları Milli Savunma Bakanlığı'na bırakıyoruz. Onlar bununla ilgili çalışma yapacaktır."