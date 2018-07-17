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AK Partili Karacan: CHP'de yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP'de yaşanan kurultay gündeminin parti içi iç mesele olduğunu belirterek, "Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan,...

AK Partili Karacan: CHP'de yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, CHP'de yaşanan kurultay gündeminin parti içi iç mesele olduğunu belirterek, "Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü tren kazasında yaralanan 341 kişi arasında bulunan ve hastanede tedavileri süren vatandaşları ziyaret etti. Basına kapalı ziyaretin ardından açıklama yapan Karacan, "Maalesef geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasında yaralı hastalarımızı ziyaret ettik. Ben yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden 24 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerini de başsağlığı dileklerimizi iletiyorum" dedi.
CHP'deki kurultay söylentilerini de değerlendiren Karacan, "24 Haziran 2018'de bildiğiniz gibi Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bir seçimimiz vardı. Cumhuriyet Halk Partisi o gün, kendi iç işleri, sadece şunu söyleyelim, o gün bir yemek yendi. Onun bedeli ve faturasını kim ödeyecek onun tartışmasıdır. Bunlar iç meseleleridir. CHP bunları kendi içinde çözecektir. Yemeğin bedelini kim ödeyecekse onun kararını alacaklardır" diye konuştu.
BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
Bedelli askerlikle ilgili de konuşan Karacan, "Bugün grup toplantısında önce 27 yaş, sonra 25 yaş, bu bizim gerekli kurullarımızda AK Parti'nin komisyonlarında, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine bununla ilgili olarak Milli Savunma Komisyonu'nda çalışmalarını yapıyorlar. Biraz sonra grubumuzda netleşir. Çünkü yeni çıkacak olan torbayla bedelliyle ilgili gerekli çalışmalar devam edecek. Ama şu an daha üzerinde çalışılıyor" dedi.

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