Ak Partili Karaaslan: Teröre boyun eğmeyeceğiz

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "'Bu alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz'' dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada son dönemde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, hain saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediğini söyledi.

Karaaslan, eli kanlı terör örgütlerinin son bir hafta içinde İstanbul ve İzmir'de iki hain saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence merkezinde alçakça bir silahlı eylemle Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 savunmasız insan hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı. Bu olayın ardından İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen saldırıda ise 1'i polis 2 şehidimiz ve 10 yaralı vatandaşımız var. Bu alçakça düzenlenen saldırıların amacı belli. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi zedelemek. Türkiye hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de DEAŞ terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadele ediyor" dedi.

Terör örgütlerini maşa gibi kullanarak Türkiye'nin istikrarını hedef alan güçlerin, emellerine asla ulaşamayacaklarını ifade eden Karaaslan, "Bu alçak saldırılar karşısında millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. 2017 yılı Başbakanımızın dediği gibi Türkiye’nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet sağlayacağı yıl olacaktır" dedi.



FOTOĞRAFLI