AK Partili Karaaslan: Kendi silahını üreten ülke olmasaydık bu kadar dik duramayabilirdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Türkiye'nin sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini kaydederek, "Bugün kendi silahını üreten bir ülke olmasaydık eğer, İHA'larla, SİHA'larla bugün bu mücadeleyi bu kadar güçlü vermeseydik, bu kadar dik duramayabilirdik" dedi.

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi'nde düzenlenen STK buluşmaları ve Siyaset Akademisi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman, Belediye Başkanı İrfan Dinç ve çeşitli STK temsilcileri katıldı. Çiğdem Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün sınırlarımızın ötesinde ülkemizin güvenliği için, bu bölge, bu coğrafya için çok önemli bir mücadele verilmekte terör örgütlerine karşı. Yalnızız, maalesef tarihin birçok döneminde olduğu gibi yalnızız. Hem de terör gibi bir bela ile şu anda mücadele eden tek ülke Türkiye olarak hakikaten yalnızız. Ama çok güçlüyüz. Bir aradayız, omuz omuzayız. Birbirimizden aldığımız güçle hamdolsun millet neymiş dünyaya göstermekteyiz. O yüzden, sınırlarımızın ötesinde Mehmetçiğimizle böyle bir mücadele verilirken, 'Sınırlarımızın içinde güven ve huzur içinde yaşayan bizlere ne düşer?' sorusunun cevabını çok iyi vermek zorundayız. Bugün kendi silahını üreten bir ülke olmasaydık eğer, İHA'larla, SİHA'larla bugün bu mücadeleyi bu kadar güçlü vermeseydik, bu kadar dik duramayabilirdik."

'ZULÜMLERE KARŞI SESSİZ KALMIYORUZ'

Afrin'de 3 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Çiğdem Karaaslan, şu ifadeleri kullandı:

"3 binden fazla teröristin bu kadar silahla, bombayla bizim sınırlarımızın dibinde ne işi vardı? Ne için orada konuşlanmışlardı? Nereden hareket bekliyorlardı başka bir saldırıya geçmek için? Dünyanın hangi ülkesinde, hangi Avrupa ülkesinde sınır ülkelerinden biri diğerine füze atar, bomba atar da 17 yaşındaki masum evlatlar evinde ölür uyurken? Hangi ülke buna sessiz kalır ya da kim sessiz kalmasını bekleyebilir? O yüzden hamdolsun sadece kendi memleketimizin meseleleriyle ilgili değil dünyada yaşanan bütün zulümlere karşı sessiz kalmıyoruz. İyi ki böyle bir milletin evladıyız diyoruz."

SİYASET HAYATINI ANLATTI

Çiğdem Karaaslan, aynı kültür merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi programına da katıldı. Karaaslan siyaset hayatını anlatırken, şunları söyledi:

"Ben 2005 yılında AK Parti Gençlik Kolları'nda siyasete başladım. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve başladım. Bu görevimi 1-1.5 yıl kadar sürdükten sonra büyük kongremiz gerçekleşti. Büyük kongremizde o zaman için benim hayal bile edemeyeceğim, çünkü ben o gün bir gençlik kolları üyesi olarak o büyük salonda yabancı konuklara yer göstererek hoş geldiniz deyip onları yerlerine oturtmaktaydım. Gençlik kollarında ve kadın kollarında görev yapanlar iyi bilirler, bizler o an için partimizin hangi kademesinde bize ihtiyaç varsa orada oluruz. Bayrak asmaksa bayrak asmak, broşür dağıtmaksa broşür dağıtmak. Ama biliriz ki orada yaptığımız çalışma sonunda bizim ülkemize vereceğimiz katkı çok çok kıymetlidir. Ve biliriz ki bir gün orda olmak bir başka gün Türkiye’nin geleceğine söz sahibi olmak ile eşdeğerdir. O gün yabancı misafirlere yer gösterirken o büyük kongrede AK Parti yani iktidar partisinin büyük kongresinde o dönem için Sayın Başbakanımızın yönetim kurulu üyeleri arasında yer alacak olduğumdan hiç haberim yoktu. O anda liste açıklanmaya başladı ve Türkiye siyasetinin çok önemli isimleri arasında kendi ismimi duyduğumda hakikaten şaşkınlığımı bugün gibi hatırlıyorum."



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