Ak Partili Karaaslan: Anayasanın ruhuna müdahale ediyoruz

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, ''Bizim anayasamız vesayetçi zihniyet tarafından hazırlandı. Biz bugün Anayasanın ilk kez ruhuna müdahale ediyoruz. Ayakları yere basan, güçlü yönetim erklerinin birbirinden net bir şekilde ayrıldığı bir yönetim modeline geçiyoruz" dedi.

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da Ak Parti 74'üncü İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Karaaslan, zor bir dönemden geçildiğini belirterek ''Çok ciddi provokasyonlara açık bir dönemden geçiyoruz. Yanlış bilgilerle ikna edilmeye çalışılan vatandaşlarımız olacak. Bizim hedefimiz şu. Anlatacağız. Kapı kapı anlatacağız. Anlatmadığımız konuşmadığımız hiç kimse kalmayacak. Neden evet dediğimizi, milletçe neden evet dememiz gerektiğini, tüm Türkiye'de anlatacağız. 25 Şubat'ta startını vereceğimiz güçlü başlangıçla birlikte sahada olacağız'' dedi.

Anayasanın devleti hukukla sınırlandırmak için toplum tarafından hazırlanan metnin adı olduğunu belirten Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bizim anayasamız vesayetçi zihniyet tarafından hazırlandı. Biz anayasayı mı değiştiriyoruz? Biz bugün Anayasanın ilk kez ruhuna müdahale ediyoruz. Demokratikmiş gibi görünen, parlamentermiş gibi görünen bir sistemden ayakları yere basan, güçlü yönetim erklerinin birbirinden net bir şekilde ayrıldığı bir yönetim modeline geçiyoruz. Maalesef bana göre Türkiye'nin en temel sorunlarından biri sığ bakış açısına sahip ana muhalefet. Bunu ben bir AK Partili olarak söylüyorum. Türkiye için büyük bir eksiklik. Meclis'te gördük. Tartışmaların seviyesini gördünüz. Milletin Meclisi'nin kürsüsünü kıranları gördünüz. CHP maalesef her seferinde rejim tartışmasını ortaya atıyor. Rejim elden gidiyor, laiklik elden gidiyor diyor. Bu milletin artık bu tartışmalara karnı tok.''

Çiğdem Karaaslan, referandum çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşacaklarını belirterek, ''Neden evet dediğimizi, milletçe neden evet dememiz gerektiğini, tüm Türkiye'de anlatacağız. Türkiye'nin geleceği için, daha parlak yarınlar için, çocuklarımızın ve torunlarımızın yaşayacağı bir ülke için evet diyoruz. Bu sadece AK Parti'nin meselesi değil. Türkiye'nin meselesi'' diye konuştu.

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