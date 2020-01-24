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Ak Partili Kandemir'den Demirtaş'a: Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri ödü

POLİTİKA 24.01.2020, 18:05
Ak Partili Kandemir'den Demirtaş'a: Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri ödü
KAHRAMANMARAŞ'ta konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a tepki gösterdi. 6-7 Ekim olaylarını hatırlatan Kandemir, "Şimdi bu beyefendi bir tiyatro yazmış. Biz senin yazdığın tiyatroyu gördük. Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri öldü" dedi.
Ak Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı, genişletilmiş il danışma meclisi toplantısını Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yaptı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını Ak Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, teşkilatı olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
'SOKAĞA DAVET ETTİN AMA TUTMADI O TİYATRO'
Toplantıda konuşan Ak Parti Genel başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise teröristlerin kazdıkları hendek olaylarını, 15 Temmuz'u ve gezi olaylarını anımsattı. Daha sonra HDP Eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı tiyatronun sahnelemesini değerlendiren Kandemir, şunları söyledi:
"6-7 Ekim olaylarını yaşadık. Dönemim HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir çağrıda bulundu, hatırlayın. Bir sembol olan Yasin Börü kardeşimiz, kurban derisi toplamak için gayret gösteren bir kardeşimizi döverek öldürdüler, ikinci kattan aşağı attılar, hınçlarını alamadılar üzerinden arabayla geçtiler. Şimdi bu beyefendi bir tiyatro yazmış. Tiyatroyu da izlemeye gidenleri hep beraber gördük.  Ayak ayak üstüne atmışlar o tiyatroyu izliyorlar. Biz senin yazdığın tiyatroyu gördük. Sen o gün bir tiyatro yazmıştın Kürt gençleri ödü. Sokağa davet ettin, ayaklanmaya çağırdın, devlete isyana teşvik ettin, huzurumuzu bozmak, barışımızı baltalamak istedin, kana gözyaşına bulansın istedin bu coğrafya ve tutmadı o tiyatro. Biz biliyoruz sizin yüreğinizdeki tiyatronun ne olduğunu, zihninizin nereye çalıştığını. Muvaffak olamadılar."
'SİZ BUNLARI HİÇ MİLLETİN YANINDA GÖRDÜNÜZ MÜ?'
Libya tezkeresine muhalefetin tavrını da eleştiren Erkan Kandemir, şöyle devam etti.
"Şu Libya meselesinde, bunlar bırakın meseleyi anlamayı, anlamadık rolü yaparlar ama iyi anlıyorlar. Nerede durduklarını milletimize iyi anlatmamız lazım. Biz diyoruz ki sadece Misak-i Milli kara topraklarını, içinde yaşadığımız coğrafyayı korumak yetmez. Bir de mavi vatanınız var, orayı da muhafaza edeceksiniz. Fakat ne yaptılar? Sözde milliyetçi geçinen İYİ Parti, HDP, CHP ve bir de önce genel idare kurulunda 'Destekleyeceğim' diye karar alıp, sonra mecliste 2 tane milletvekilinden birisi çıktı gitti bir tanesi de kürsüye çıktı, HDP'li, CHP'li milletvekillerinin alkışları arasında 'Ben bu tezkereye ret vereceğim' diyen Saadet Partisi. Geldiler bir araya, neye itiraz ediyorlar? Diyoruz ki 'Bizim mavi vatanı müdafa etmemiz lazım, destek olun bize. Ak Parti düşmanlığınızı memlekete düşmanlığına çevirmeyin, yapmayın. Bugüne kadar milletin yanında durmadınız, aziz milletin hissiyatını paylaşmadınız bari bu meselede destek olun.' Destek olmadılar. Biz ne yapmak istesek karşısında dururlar. Cumhurbaşkanımız mücadele ederken, Ak Parti kadroları mücadele ederken, millet sağlam dururken neredeydi bu ana muhalefet lideri. Siz hiç bunları, tüm bu saydığım hadiseler içerisinde milletin yanında, milletin hissiyatını paylaşırken gördünüz mü?"
Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

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