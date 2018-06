AK Partili Hamza Dağ: Suruç'ta yapılanlar planlı bir hadise

İZMİR'de partililerle bayramlaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Hamza Dağ, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışmaları sırasında çıkan olayları lanetlediğini söyleyerek, "Seçim çalışmasında, tamamen demokratik bir hakta, esnaf gezisinde yapılanlar planlı bir hadisedir. Yapanlar HDP'lilerdir ve PKK'lılardır. Peki o HDP'liler, PKK'lılar ile Diyarbakır'da miting yapanlar kim? CHP" diye konuştu.

Partisinin Bornova İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir 2'nci Bölge Milletvekili Adayı Hamza Dağ, Ramazan ayı boyunca İzmir'in Kınık'tan Kiraz'a kadar her sokağını adımladıklarını söyleyerek, bir iç huzuruyla Ramazan Bayramı'nı kutladıklarını dile getirdi. Bayramda ayrı bir coşkuya sahip olduklarını belirten Dağ, partililere şunları söyledi:

"Bu seçime dair en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Beraber çok yol yürüdük. Birçok seçim atlattık. Tüm zorlukları birlikte aştık. 2007'de bu partiye 367 dayatması yapılarak cumhurbaşkanının seçtirilmediği dönemi de kapatma davasının açıldığı zamanları da bu teşkilatın her bir biriminde birlikte yaşadık. Gezi olayları yaşandığında dirayetli davrandık, dik durduk. 17-25 Aralık'tan sonra da daha fazla efor sarf ettik."

15 TEMMUZ'U HATIRLATTI

15 Temmuz'da darbe girişiminin yaşandığı sırada kendisini ilk arayanların Bornova'daki partililer olduğunu anlatan Hamza Dağ, "Bu hain girişim başarılı olsaydı ne olurdu, iyi biliyorum. O gece beni ilk arayanlar Bornova'daki kardeşlerim oldu. Bana 'Ne yapacağız?' diye sordular. Biz o gece tereddüt etmiş olsaydık, 'acaba' deseydik, millet, devlet, ülke değil de 'ben' diye düşünseydik ya da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan milleti, ülkesi yerine kendisini düşünseydi bugün ne olurdu? Hain girişimi yapanlar başarılı olsalardı üzerinden 2 sene geçmiş olacaktı. Bu zaman zarfında nasıl bir ülkeyle karşı karşıya olurduk? Biz ne olacağını belki de görmeyecektik. Vereceğimiz bir can var, bir gün bunu vereceğiz. Bu ülkede yaşayan 80 milyon ne olacaktı? İnsanlara bunu düşündürmek lazım" diye konuştu.

'EKONOMİDE SORUN VAR ALGISI OLUŞTURUYORLAR'

Yaptıkları operasyonlarda başarılı olamayanların, piyasaların kapalı olduğu saatte dolar üzerinde oynama yaptığını ifade eden Hamza Dağ, geçen hafta açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin yüzde 7,4 oranında büyüdüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

"Şu anda turizm yapılan illerde boş otel yok. Buna rağmen sanki ekonomide bir sorun varmış gibi algı oluşturma niyetine gidiyorlar. Suruç'ta yaşanan hadise öyle münferit bir şey değildir. Lanetliyoruz, kınıyoruz. Tüm hemşehrilerimize şunu düşündürmeliyiz; oralarda zaman zaman bu partiye sempati duyan kişiler olmuştur. Ama biz seçim çalışması yaparken hiçbir zaman AK Partili bir kardeşimiz böyle bir yola girmedi. Seçim çalışmasında, tamamen demokratik bir hakta, esnaf gezisinde yapılanlar planlı bir hadisedir. Yapanlar HDP'lilerdir ve PKK'lılardır. Peki o HDP'liler PKK'lılar ile Diyarbakır'da miting yapanlar kim? CHP. Hakkari'de miting yapan kim? CHP. Burada gelip İzmir'de milliyetçi söylemlerde bulunup, orada bunlarla beraber miting yapanlar CHP'lilerdir. Her yerde duyuyoruz. HDP barajı geçsin diye kendi partililerine 'Onlara oy verin' diyenler kim? CHP. Gözleri neredeyse bağlanmış, bu konudaki sıkıntıyı gördükleri halde görmez noktadalar. Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olmasın da AK Parti yeniden kazanmasın da ülke ne olursa olsun. 'Gerekirse kan gövdeyi götürsün' diyebilecek kadar ileriye gitmiş bir güruh var."

'BİR SANİYE DURMADAN KOŞACAĞIZ'

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldığını ifade eden Hamza Dağ, partililerine şöyle seslendi:

"Bizim yapmamız gereken çok iş var. Bu bayram gününde sadece bir bayram konuşması yapmıyoruz. Önümüzde 10 günlük bir süre var. 24 Haziran'dan sonra nasıl ki şimdi geriye döndüğümüzde 'İyi ki tereddüt etmemiş, gereğini yapmışız' diyorsak 17-25 Aralık'tan sonra atılan iddialar 'Doğru olabilir mi, bu montajlanmış ses kayıtları doğru olabilir mi?', demeden dik duruşla o zaman da liderimizin arkasında durup, partimizi 29 Mart'ta yeniden birinci parti yapıp, o darbe girişimini bertaraf ettiysek, Gezi olaylarında liderimizin dik duruşuyla arkasında durduysak, 24 Haziran'a giderken de bir saniye bile durmadan koşacağız. 6 ay sonra 'İyi ki bu fedekârlığı yapmışız' dememiz lazım. Bornova bunu demeye hazır mı?"



FOTOĞRAFLI