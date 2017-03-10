Ak Partili Gül: Bu sistem ülkemize patinaj yaptırıyor

AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, "Mevcut sistemde parlamenter sistem saf uygulanmıyor, melez bir sistem var. Ne olduğu belli olmayan bir sistem ve bu sistem ülkemize patinaj yaptırıyor" dedi.Abdülhamit Gül beraberinde Ak Parti Milletvekilleri; Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Abdülkadir Yüksel ve Nejat Koçer ile Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalar yapan Abdülhamit Gül, Türkiye'nin çevresindeki bütün ülkelerde istikrarsızlık, savaş ve kaos olduğunu söyledi. Suriye'de yaşanan iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle Türkiye'nin olumsuz etkilendiğini ifade eden Abdülhamit Gül, "Cerablus'ta, Bab'ta yaşanan hadiseler Türkiye'nin huzuru için, güvenliği için çok önemli adımlardır. Fırat Kalkanı Operasyonu esasen, Gaziantep'imizin, Kilis'imizin, İstanbul'umuzun huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yapılan bir operasyondur" dedi.'REFERANDUMA CHP SAYESİNDE GELDİK'16 Nisan'da gerçekleşmesi planlanan Anayasa değişikliği için yapılacak olan referandum sürecine CHP sayesinde gelindiğini dile getiren Gül, şunları dedi:"Referandum sürecine geliş asılında 2007 yılında CHP'nin gayretleriyle oldu. Bu nasıl oldu? CHP 2007'de Cumhurbaşkanı seçimi yapılırken, Cumhurbaşkanı normalde o tarihe kadar Anayasa uygulamalarına bakıldığında esasen AK Partili bir adayın seçileceği belliydi. CHP o zaman Cumhuriyet mitinglerine başladı ve parlamentoya gelip oy kullanmadı. '367 olmadan seçim yapılamaz' diye bir yorum yaptı. O zamana kadar seçilen hiçbir Cumhurbaşkanı için kullanılmamış ve Anayasa'da olmayan bir hükmü tutanağa geçirdiler, mecliste oy bile kullanmadılar ve Anayasa mahkemesine iptal için başvurdular. Anayasa mahkemesi seçimi iptal etti. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti de Anayasa değişikliğine gitti ve dedi ki, 'Parlamento Cumhurbaşkanı seçtirmiyor ve Anayasa mahkemesi de meclisin iradesine ipotek koyuyor.' Bir Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanını halk mı seçsin yoksa parlamento mu seçsin? diye bir referanduma gittik. Bunun sonucunda milletimiz referandumda yüzde 71'lik bir sonuçla, 'halk olarak Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' dedi. O zaman CHP, 'rejim elden gidiyor, rejim tehlikede, sıkıntıda' diyerek yine kampanya yapıyordu. Ne oldu ? Halk 2014'te Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı olarak seçti ve Türkiye demokratik açıdan tarihi bir reformu gördü."'MEVCUT SİSTEM MELEZ BİR SİSTEM'Mevcut sistemin ülkeye patinaj yaptırdığını ifade eden Gül, "Kılıçdaroğlu katıldığı bir radyo programında dedi ki 'Ya başbakanla, cumhurbaşkanı ikisi de yarı partiden olursa bu bir kriz olur, bunu millete anlatmıyorlar' dedi. İşte biz de bunu anlatıyoruz zaten, milletimizde bunu anlıyor eğer iki başlılık olursa Türkiye'de kaos getirir. Bunun öreklerini gördük. Burada bir istikrar için güven için, kuvvetler ayrılığı olması lazım, yasamanın millet tarafından seçilmesi, hükümetin millet tarafından seçilmesi, yargının da tarafsız ve bağımsız olması lazım. İşte bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. İşin şu anda kuvvetler ayrılığı mevcut sistemde yok. Aslında mevcut sistemde parlamenter sistem de saf halde uygulanmıyor, melez bir sistem var. Deve mi? Değil, Kuş mu? Değil. Ne olduğu belli olmayan bir sistem ve bu sistem ülkemize patinaj yaptırıyor."

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