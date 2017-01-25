Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12 hedef imha edildi
Kuzey Irak'taki PKK'ya ait 12...
Palandöken cıvıl cıvıl
Palandöken cıvıl cıvıl

AK Partili Ensarioğlu: OHAL, Referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde referandum yapılmasına yönelik yapılan eleştiriler üzerine, "OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı...

AK Partili Ensarioğlu: OHAL, Referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde referandum yapılmasına yönelik yapılan eleştiriler üzerine, "OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak" dedi.
Diyarbakır'da katıldığı bir programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu, tutuklu olan ve sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılması istenen Mardin eski Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu:
"Basına da yansıdı. Doğrusu biz de anlam veremedik. Adli Tıp raporunun kaybolduğunu açıkladılar. Bugün basında takip ettiğimiz kadarıyla Ahmet Türk hastaneye götürüldü. Ahmet Türk öteden beri rahatsızlıkları olan bir siyasetçi. Sağlık durumunun koşulları göz önüne alınarak bir sonuç çıkacağı kanattindeydim."
'OHAL DEVLETE KARŞI'
OHAL sürecinde referandum yapılmasının sağlıklı olmayacağı ile ilgili eleştirilerin  hatırlatılması üzerine AK Partili Ensarioğlu, "Sayın Başbakan'ın açıkladığı gibi OHAL, devlet içinde bir ihanet gördüğü için devlete karşı olağanüstü haldir, vatandaşı korumaya yönelik olağanüstü haldir. Bu anlamda OHAL referandum sürecini daha sağlıklı sağlayacak. Yoksa referandumun sonuçlarını etkiyecek bir OHAL tavrı olamaz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55